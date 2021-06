El intendente Tamburrini se sumó al reclamo de la construcción de un SUM y cedió el polideportivo a Educación hasta el 1 de septiembre

Sierra Grande.- Los estudiantes de la secundaria de Sierra Grande ya tienen clases en el polideportivo municipal, desde este martes luego del acuerdo al que arribaron el intendente Renzo Tamburrini y el Coordinador del Ministerio de Educación, Marcelo Saggina.

Esta semana – y después de meses sin diálogo – el intendente acordó con Saggina el préstamo del polideportivo al municipio hasta el 1 de septiembre y aporvechó para sumarse al reclamo de los profesores de Educación física para que se construya un SUM para Sierra Grande.

«Vamos a ceder el uso del polideportivo a las escuelas secundarias hasta septiembre, vamos a ver cómo lo coordinamos durante todo el transcurso de las temperaturas bajas», señaló en el programa SG Noticias el mandatario.

Agregó que en este periodo esperarán alguna novedad en función de la construcción de los comprometidos SUM para Sierra Grande, por parte del gobierno provincial.

«Si nosotros no tenemos ninguna una respuesta y que esté incorporado en el presupuesto para la ejecución de obra el año venidero, se va a recuperar el polideportivo para uso exclusivamente municipal», añadió y agregó que las clases de educación física volverán a la cancha Unión, el velódromo y algunos otros espacios.

El mandatario negó además que pretendía cambiar el polideportivo por adscripciones de funcionarios, como en su momento lo planteó Saggina a este medio, aunque recordó que «esta es primera gestión que no hay colaboración por parte de la provincia en este concepto».

«El polideportivo es Municipal»

Tamburrini agregó que hay que generar un nuevo espacio porque el polideportivo es utilizado por Educación «nuestras escuela deportiva donde hay menores, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad tienen muchas veces practicar su deporte en otros lados porque durante la mañana y la tarde el polideportivo está utilizado por educación».

Añadió que «las escuelas municipales no tienen espacio para trabajar, tenemos un solo polideportivo que es netamente y puramente municipal, es exclusivamente municipal no es de educación ni gobierno provincial, construido fue construido con recursos municipales y el mantenimiento lo realiza la municipalidad de Sierra Grande».

Agregó que en el tiempo ocioso los puede tener educación, pero esto ha cambiado durante el último tiempo y se ha profundizado el uso por parte del Ministerio Educación y «en franjas horarias no nos permite a nosotros como municipio desarrollar las actividades normales que son las escuelas deportivas».

Tamburrini se sumó al reclamo de los profesores de Educación física y aprovechó para reclamar la construcción del SUM entre la escuela 60 y la ESRN 39 «con esta obra el problema de ellos estaría solucionado».

Fue contundente y concluyó en que en Sierra Grande la provincia no ha realizado ni una sola obra, solo las cloacas en Playas Doradas.