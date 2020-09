El intendente Tamburrini define sobre el pedido de renuncia del Secretario de Gobierno Marcos Boiocchi

Sierra Grande.- Este lunes el intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, analizará la renuncia que presentó el secretario de Gobierno Marcos Boiocchi.

El sábado hubo una extensa reunión de gabinete para analizar entre otros aspectos la dimisión de Boiocchi en una cartera clave para el municipio.

Ese cargo es clave porque el Secretario de Gobierno tiene bajo su responsabilidad varias áreas del municipio y además en este caso tiene a cargo Turismo.

Pero además es quien – por Carta Orgánica – se debe quedarse al frente de la intendencia ante la ausencia de hasta tres días del intendente.

Los motivos de la renuncia no trascendieron, pero en una entrevista con Radio Libre el intendente no se mostró sorprendido. Sin embargo Tamburrini señaló que se imagina la continuidad en el trabajo cotidiano con Boiocchi dentro de gabinete y no afuera.