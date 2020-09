El intendente Tamburrini cree que hay vecinos que podrían ocultar síntomas de Covid por temor al «escrache»

Sierra Grande.- El intendente de Sierra Grande Renzo Tamburrini, señaló que – a varios días de detectarse el primer caso Covid-19 en la localidad-, lo mas probable es que haya casos positivos pero que por temor al escrache social se quedaron en sus casas.

El mandatario concedió una entrevista al Diario Río negro que expresó su intranquilidad porque presume que existe un ocultamiento de los síntomas de la enfermedad por parte de algunos vecinos, que temen exponer su enfermedad ante la posible condena social.

“Es una idea, que espero que realmente no sea así. Pero como todo surgió de un cumpleaños clandestino y fue grande el escrache y el repudio en redes sociales, no me extrañaría. La mayoría de los aislados son gente muy joven, que puede ser asintomática o, si tiene síntomas leves, no avisar a Salud y cursar la enfermedad durante el aislamiento” consideró Tamburrini al matutino roquense.

Agregó que el jueves “Ese día ya terminan la mayor parte de los aislamientos preventivos, y el primer paciente, que está desarrollando la enfermedad casi sin dolencias, culmina también con su cuadro. Por eso veremos, si todo sigue así, si a partir de esa fecha se pueden retomar algunas actividades”, adelantó el intendente.

Los 150 aislados corresponden a personas de estrecho contacto con el único infectado y personas que tuvieron contacto con esas personas.