El DPA no cambiará el lugar de la planta de bombero de las cloacas de Playas Doradas

Playas Doradas.- El DPA no cambiará de lugar la construcción de la planta de estación de bombeo prevista para Playas Doradas.

La semana pasada se realizó una audiencia pública en la villa balnearia y a la vez la senadora Magdalena Odarda hizo un pedido de informes sobre la ubicación de la planta elevadora de cloacas que se construye en una plaza de la villa balnearia.

El titular del DPA, Fernando Curetti, señaló a Pido la Palabra que responderá por escrito el pedido de informes de la senadora pero opinó que no se cambiarán los planes.

La semana pasada Curetti y el equipo del DPA participaron de la audiencia pública del impacto ambiental del futuro Plan Director de Desagües Cloacales para #PlayasDoradas.

El funcionario señaló que esta instancia es importante porque se escucha a la comunidad y sirve para mejorar los proyectos. aunque admitió que la audiencia no es vinculante y no tiene repercusión en la suspensión o no de la obra.

Claramente esta audiencia tuvo que ser antes, pero «la demanda del Plan Castello en toda la provincia no permitió que este proceso haya sido antes», expresó.

Curetti opinó que el pedido de Odarda no tiene asidero técnico, «hemos analizado lo que presentó, pero hace mas de un mes este proyecto está para análisis y consideración y el pedido lo hace el último día, tiene errores en cuanto a lo que se pregunta», acotó.

Se trata de la construcción de una estación de bombeo seco, «se minimizan olores, la red de Playas Doradas es muy pequeña y ya no podemos modificar la estación de bombeo, por la topografía es casi imposible» agregó.

Señaló además que en el DPA están tranquilos con el lugar que se eligió, «hay que llevarles tranquilidad a los vecinos, esta obra viene a traer soluciones a Playas Doradas», expresó.

Esta obra se hará con recursos del #PlanCastello que brindará un servicio seguro a miles de residentes y turistas. Se trata de una inversión de 88 millones de pesos con una cobertura del 100%. de la villa balnearia con vuelco cero.