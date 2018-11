El CET 12 tendrá fruta por un año gracias a un concurso nacional

Buenos Aires. Alumnos y docentes del CET 12 de Sierra Grande participaron del evento donde la escuela rionegrina, uno de los cinco establecimientos secundarios elegidos a nivel país, se alzó con el premio del concurso nacional: una dotación mensual de fruta por todo un año.

Todo fue posible gracias al video que presentaron al certamen: Crazy Fruits. El apoyo de la gente con su voto y la opinión del jurado del concurso, posibilitaron esta realidad. Hoy más de 10 chicos de Sierra fueron invitados por la empresa Tropical Argentina a la ciudad de Buenos Aires para recibir personalmente los premios a su esfuerzo.

“Estamos muy contentos por esta experiencia. Sinceramente no creíamos que alguien iba a ver el video. Cuando nos enteremos que habíamos ganado nos pusimos muy contentos porque además mucha gente nos ayudó. Este concurso se trata sobre que hace bien el hábito de comer frutas pero mientras lo hacíamos, lo que logró el concurso fue unirnos como curso. Esto es algo para destacar, nos unimos mucho”, señaló Miranda, una de las alumnas.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alberto Diomedi, al cierre del acto detalló: “Como Ministro tenía que estar hoy, no podía faltar. Desde el primer día, cuando se hizo el lanzamiento del concurso, automáticamente con la ministra de Educación, Mónica Silva, nos pusimos a trabajar. Y hoy vemos el resultado. Una escuela de Río Negro, específicamente de Sierra Grande está, entre las ganadoras. Es un orgullo”, señaló

“Es muy bueno promocionar el consumo de frutas que no sólo es saludable sino que nos permite acompañar a nuestros productores, visibilizando su trabajo lo que favorece el aumento de la producción por incremento de la demanda”, agregó Diomedi, quien recordó que años atrás el consumo per cápita nacional rondaba los 14 kilos y actualmente no supera los 6 kilos. Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de Río Negro