Dramático pedido de ayuda de una joven que denunció que fue violada

Sierra Grande.- Una terrible historia contó una joven identificada como Lu Cabral, de 18 años, de Sierra Grande, que denunció en redes sociales y en la justicia que fue violada, ultrajada y humillada por un sujeto de quien no se sabe nada.

El caso se hizo público porque la misma víctima publicó lo que le pasó en su Facebook personal donde expresó el verdadero calvario que le tocó vivir y un ataque que vivió en manos de un sujeto que manejaba un Chevrolet Astra color gris de vidrios polarizados, lo único que alcanzó a ver.

Pero lo llamativo es que el mismo auto la acosaba y perseguía desde hace varios días, en un hecho que parece premeditado por el victimario.

Desde el grupo de mujeres autoconvocadas en Sierra Grande expresaron en las redes sociales el repudio a este hecho «Nos unimos al grito desesperado de Lu Cabral !!!! que se escuche su pedido desesperado».

La joven hizo la denuncia en la comisaría 13, fue asistida en el nosocomio local y la fiscalía ya tiene las pruebas recolectadas para avanzar en la investigación.

El relato que la joven publicó en facebook

«Estuve pensando toda la noche en hacer todo publicó pero me daba cosa lo que llegue a pensar la gente. Como saben yo hace unos días hice una publicación diciendo en la misma que ya hace varios días y en varias ocasiones me seguía un auto que en ese momento no sabía que modelo era,la última noche que eran las 22 hs me siguió de mi domicilio a la casa de un amigo. (No vi la matrícula) gritándome cosas horribles.

Bueno anoche a las casi 00 hs salí para ir a tomar mates con mi amigo,iba a menos de media cuadra de donde vivo,para un vehículo Astra gris con vidrios polarizados, baja un hombre de estatura promedio.. No le vi la cara porque tenía un pasamontañas,me subió al auto agarrándome del pelo,quise bajarme pero trabó las puertas,le pegue grite.. Pero no sirvió,me bajó en la famosa casita de chocolate, me sacó el buzo a la fuerza de una sola manga,me rompió la remera y me empezó a tocar.. Agarró mi cara y me empezó a tirar vino, diciéndome «toma vino put..como a vos te gusta» al negarme y empezar a moverme más de lo que lo estaba haciendo el empieza a golpearme en la cara.. Yo me defendi,grite pero quien me iba a escuchar a esa hora ? Me desabrocho el pantalón,me bajó la ropa interior y hizo lo que el quiso conmigo..No le fue suficiente y me dio con un envase que tenía yo en mi mochila de cerveza ! Me dejó inconciente, apenas me desperté estaba llena de vino,con los pantalones bajos y toda golpeada..! No le importó si me había matado o algo,sólo me dejó ahí tirada como basura,aclaró que la denuncia ya está echa!

No fue mi ex novio, no fue un conocido, fue un hijo de re mil p…que quiso hacerme mucho mal.

Sea el horario que sea! No importa en la situación que estemos acá en Sierra Grande,no importa los horarios de circulación,no tienen porque hacerle eso a las mujeres!».