Detectaron un objeto que podría ser el ARA San Juan a 800 metros de profundidad

En el momento que el barco Seabed Constructor de la empresa Ocean Infinity se disponía a emprender su regreso a Sudáfrica, una noticia de último momento cambió sus planes, ya que el navío se dirigirá a un punto de interés que se encuentra a 800 metros de profundidad y estudiará un objeto de “60 metros de longitud”. La empresa realizó en las últimas horas un nuevo análisis de información recopilada durante los primeros días de la búsqueda del Seabed Constructor. Esos datos, según explican fuentes a bordo del buque, no habían sido “debidamente interpretados” en su momento.

Sin embargo, durante un último chequeo de las imágenes recopiladas, la empresa consideró que se tratan de un “contacto tipo C”, es decir, de similitud con un submarino por sus dimensiones. Exactamente, “60 metros de longitud”, confirmó un parte oficial difundido por la Armada Argentina. La necesidad de volver a chequear ese contacto obligó a que el Seabed Constructor suspenda su regreso a Sudáfrica para volver a la zona de búsqueda, precisamente a la zona 1, indicaron las fuentes. El buque llegará allí dentro de un día aproximadamente – contando a partir del jueves a las 23. La Armada publicó un parte oficial en el cuál “la empresa Ocean Infinity acaba de informar un nuevo punto de interés”, se anunció. El comunicado precisa que el objeto a analizar se encuentra “a 800 metros de profundidad” y “tiene una dimensión de 60 metros de longitud”.

El jueves por la tarde, cuando todavía esta información no había trascendido, se realizó en Mar del Plata un homenaje a los tripulantes del ARA San Juan, a un año de su desaparición. El presidente Mauricio Macri estuvo presente y, en un breve discurso, aseguró que la búsqueda seguirá adelante hasta encontrar la embarcación argentina. “No los vamos a abandonar, lo vamos a seguir buscando hasta que realmente lo podamos encontrar. No están solos, cuentan conmigo desde el primer día”, sostuvo el mandatario en la Base Naval de Mar del Plata, dirigiéndose hacia los familiares de los 44 tripulantes. La embarcación argentina desapareció el 15 de noviembre de 2018 cuando se trasladaba desde Ushuaia hasta el Apostadero Naval de Mar del Plata.Según informaron organismos internacionales, ese día en pleno Mar Argentino se registró “un evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión” que habría afectado al submarino.