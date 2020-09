Covid-19: Una a una las medidas que rigen en Sierra Grande

Sierra Grande.- Por la situación epidemiológica actual, a raíz del primer caso positivo de Covid 19 el municipio sacó la resolución con todas las medidas que tendrán vigencia hasta el lunes que viene.

Las medidas se tomaron con el fin de evitar que la situación de contagio por COVID-19 se vea agravada el Gobierno Municipal en concordancia con el COEM (Comité Operativo de Emergencia Municipal), dispuso que solo se podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de insumos alimenticios, de limpieza y medicamentos.

Solo los comercios establecidos como esenciales podrán realizar atención al público con horarios establecidos, exceptuando restaurantes, rotiserías cuya actividad se desarrollara por medio de delivery, según la resolución que firmaron el intendente Tamburrini y el secretario de Gobierno Marcos Boiochi.

El intendente expresó que es necesario maximizar las medidas de preventivas para evitar un mayor foco infeccioso por lo que quedan suspendidas todas las actividades recreativas, deportivas, culturales, sociales y religiosas; así como el servicio prestado por la Biblioteca Popular Manuel R Novillo.

Se resolvió que desde este lunes y hasta el 7 de septiembre solo comercios esenciales podrán permanecer abiertos con atención al público en el horario de 8 a 20 de lunes a sábado.

Las rotiserías, restaurantes, bares y similares solo podrán desarrollar su actividad por medio de servicio de delivery desde 8 a 23 de lunes a sábados.

Así mismo se estableció que L os comercios no esenciales solo podrán realizar ventas On Line. sin exposición de los productos en las vidrieras y por medio de delivery, en el horano de 08 00 a 20:00 horas do lunes a sábado, pudiendo encontrarse dentro del local personal mínimo.

Los remises podrán desempeñarse en la franja horaria de 7 a 20 quedando habilitados hasta las 23 como servicio de delivery sin posibilidad de transportar pasajeros.

En el municipio se reducen todas las áreas municipales en la cantidad de personal afectado a tareas que no sean que no brinden servicios esenciales a la comunidad, quedando personal de guardia para resolver situaciones de extrema urgencia.