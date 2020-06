COVID-19: Sierra Grande no puede habilitar actividades que no estén previstas en las normas provinciales

Viedma.- El Gobierno de Río Negro aclaró que el Municipio de Sierra Grande no cuenta con facultades para autorizar reuniones familiares los días domingo con hasta 10 personas entre las 9 y 19, como se anunció.

Con esta decisión, la comuna se extralimita en sus facultades, ya que dicha medida no se encuentra en ninguna de los decretos establecidos por el Gobierno Provincial para el control de la pandemia de COVID-19.

En una gacetilla provincial el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, aclaró que el Municipio de Sierra Grande “no puede disponer ninguna nueva excepción por fuera de lo determinado por los decretos provinciales respectivos” y completó: “La letra de los decretos es clara: se invita a las comunas a adherir total o parcialmente a las medidas provinciales, pero ningún Intendente puede determinar excepciones por fuera de lo que determina la Provincia”.

La decisión representa un riesgo para la situación sanitaria de la localidad y la región, sobre todo teniendo en cuenta que las autoridades sanitarias provinciales recomiendan evitar las reuniones numerosas a fin de evitar cualquier posibilidad de contagio.

Esta flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio no cuenta con autorización y ni responde a los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud de la provincia.

Se trata de una decisión inconsulta y que escapa de las facultades del Municipio, que puede generar serios inconvenientes sanitarios y echar por tierra los esfuerzos realizados hasta el momento para contener el contagio de COVID-19.

“El Municipio deberá hacerse cargo de cualquier consecuencia de esta determinación unilateral que tomó”, indicó finalmente.