Coronavirus: el Estado les pagará 10 mil pesos a trabajadores informales y monotributistas

Buenos Aires.- El Gobierno anunció el pago de 10 mil pesos para trabajadores informales y monotributistas clases A y B afectados ante la cuarentena por coronavirus. El pago se hará por única vez en abril en el marco del programa de «Ingreso Familiar de Emergencia». El universo comprendido es de 3,6 millones de hogares.

«Queremos asegurarnos que todos los argentinos queden protegidos ante esta crisis», explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán. «Esto es para familias que no tengan ningún tipo de ingreso», expresó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en una breve comunicación que hicieron desde la Quinta de Olivos. Los que soliciten esta asistencia deberán registrarse en una página de la ANSeS

Las claves:

Ingreso Familiar de Emergencia:

📌 Por única vez (en Abril). Podría repetirse en Mayo si el aislamiento continúa.

📌 $10.000 para trabajadores de 18 a 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan otro ingreso

📌 Se analizará la totalidad del grupo familiar, para definir su asignación.

📌 La inscripción será muy fácil a través de la Web de ANSES, que habilitará en los próximos días.

📌 Podrán anotarse los trabajadores no formales, y los Monotributistas de Categorias A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes)

📌 Si tienen CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, se podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

📌 Es totalmente compatible con la Asignación Universal por Hijo, de manera que pueden gestionarlo sin ningún inconveniente.

📌 También podrán tramitarlo los trabajadores de casas particulares que no inscriptos en el régimen tributario.