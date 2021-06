Cona Niyeu tiene casos de Covid 19 y la comisión de fomento asiste a los contagiados

Cona Niyeu.- La pequeña localidad rionegrina de Cona Niyeu está atravesando un difícil momento porque hay varios vecinos que transitan el Covid 19.

En total son 11 pacientes, dos de ellos estuvieron internados en el hospital de Sierra Grande y engrosan la lista de contagiados de esta localidad porque corresponde al Area Programa del hospital Pablo Bianchi .

«Todos están bien y todos tienen el mismo nexo epidemiológico», señaló la Dra Claudia Ituarte a FM Libre, y añadió que en virtud que los positivos, detectados la semana pasada, están aislados en la localidad.

Por su parte el comisionado de Fomento, Fidel Pazos, señaló que «Son jóvenes, están aislados y están bien, no presentan síntomas, si no tienen que venir que no vengan así nos resguardamos todos».

El comisionado quiso llevar tranquilidad a las familias que necesitan saber como están sus familiares «hoy le acercamos módulos de mercaderia, lavandina, alcohol en gel, verifiqué que todos estén calefaccionados, si bien todos tienen gas, hay vecinos que usan leña en algún ambiente, por lo mañana ya le alcanzaremos leña también», expresó.

Pazos además agradeció al coordinador del Consejo Escolar, Marcelo Saggina, «por colaborar y estar a disposición de nuestra comisión».