Entraron a robar y quedaron capturados por las cámaras de seguridad

Sierra Grande.- Capturados por la cámara, así quedaron dos ladrones que ingresaron a la casa que Isabel Errecart y su familia tienen en Sierra Grande a la vuelta de la comisaría 13.

La solitaria calle San Martín durante el domingo al mediodía se convirtió en testigo silenciosa del ingreso de dos ladrones a una vivienda céntrica de una familia conocida en Sierra Grande.

“El domingo a las 13.50 entraron a robar en mi casa de Sierra Grande”, expresó Errecart, conocida como “Chiquina” en el grupo de WhatsApp de vecinos de Playas Doradas donde dio a conocer las imágenes del robo de su casa, donde se ven claramente a los ladrones

Según contó la mujer, la alarma no estaba conectada pero las cámaras si filmaron todo, están las imágenes pero se conocieron solo las capturas porque son pesadas para cargar. “Todavía no sabemos quiénes son, por eso la policía me dijo que podía publicarlo”, expresó.

Los ladrones – que no se descarta que sean de afuera de la localidad – arrancaron la reja de la cocina, ingresaron y revolvieron todo a su paso, placares, muebles, pero en principio los dueños de casa no tienen claro que es lo que se llevaron.

“Las cámaras filmaron todo, uno de ellos primero tocó timbre, miró y luego entró por el portón, luego eran dos y miraron por la ventana, con toda la tranquilidad del mundo sacaron la reja, vimos en el video incluso cuando salieron”, expresó la mujer a Pido La Palabra.

Los ladrones – según la filmación – estuvieron media hora, revolvieron cajones, placares, para los dueños buscaban plata, “no se llevaron nada que nos hayamos dado cuenta, lo que creemos es que se llevaron pesos chilenos, reales, nada mas”.

Si algo destacó Errecart es que no rompieron nada, que fueron cuidadosos con las cosas, “fueron ladrones pacíficos”, dijo. Una mujer que trabaja con ellos, pasó por la vereda y vio el portón abierto y dio aviso inmediato a los dueños de casa que estaban en Playas Doradas, desde donde viajaron y radicaron la denuncia.

“No me puedo sacar las sensación de invasión”, señaló angustiada la maestra jubilada.