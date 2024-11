BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SIERRA GRANDE EN CRISIS

Sierra Grande | En una situación crítica y sin precedentes, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande enfrenta una deuda de más de 20 millones de pesos que amenaza con frenar el financiamiento necesario para la continuidad de las operaciones. Javier Quilodrán, jefe de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, indicó en diálogo con Radio Libre que se solicita la colaboración de la comunidad serrana para poder solventar la suma, producto de irregularidades administrativas durante gestiones anteriores.

Según detalló Quilodrán, la deuda se compone de dos montos principales: 12.396.000 pesos corresponden a subsidios nacionales que no fueron rendidos adecuadamente en el periodo 2021-2023, mientras que los restantes 8.100.000 son necesarios para cubrir los ejercicios económicos de varios años vencidos. “Estos 20 millones no cuentan con documentación que justifique su gasto en material, vehículos o equipamiento, lo que impide presentar una rendición válida ante el Ministerio de Seguridad”, expresó Quilodrán, quien calificó la situación como “vergonzosa” y manifestó su frustración por la falta de respuesta ante sus reclamos a las autoridades.

La situación derivó en la decisión del cuerpo de bomberos de abrir una cuenta para recibir aportes de la comunidad, con el alias “BOMBEROS.SIERRA”, a fin de reunir los fondos necesarios para normalizar su situación financiera. Quilodrán indicó que, si no logran cumplir con la rendición, el cuartel perderá el acceso a los subsidios nacionales no solo de este año —por un valor de 19 millones de pesos— sino también de futuros períodos. Este apoyo económico resulta fundamental para mantener el equipamiento, adquirir nuevos vehículos y garantizar la seguridad del personal voluntario, que, como el jefe mencionó, no recibe nuevo equipo de protección desde hace una década.

“La única solución es devolver el dinero”, afirmó Quilodrán, explicando que los mecanismos anteriores que permitían denunciar y regularizar la situación ya no están vigentes. “Lamentablemente, el tiempo juega en nuestra contra, y mientras más demoramos, mayores son las pérdidas”, añadió, alertando que el cuartel ha dejado de recibir fondos clave desde 2023. Las gestiones para resolver el conflicto incluyen múltiples reuniones con autoridades nacionales y provinciales, pero hasta la fecha no han dado resultados satisfactorios.

La situación ha provocado angustia e impotencia en el cuerpo de bomberos, que continúa desempeñando sus tareas esenciales pese a la falta de recursos y la inestabilidad financiera. En palabras de Quilodrán, los bomberos “no han dejado de capacitarse ni de servir a la comunidad”. Sin embargo, apeló a los ciudadanos para que comprendan que el cuartel “es una institución del pueblo, de todos”, e insistió en la importancia de restaurar la confianza en la administración actual.

La comunidad, que ha demostrado su apoyo en diversas ocasiones, ahora enfrenta un llamado urgente a colaborar con el cuartel para que pueda continuar operando y recibiendo los fondos estatales esenciales para su misión.

Fuente: Radio Libre | En este día