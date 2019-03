Boiochi se defiende:”No es nuestra culpa que no haya recolector”

Sierra Grande.- “No es culpa nuestras que el municipio no tenga recolector”, con estas palabras se defendió el edil Marcos Boiochi luego de escuchar declaraciones del Presidente del Concejo a cargo de la Intendencia, Guillermo di Napoli.

Antes de la toma de juramento del nuevo gabinete Di Nápoli había expresado en FM Libre que el municipio no tiene recolectores, entre otras razones porque el bloque del FPV no quiso que se tome e crédito del Plan Castello.

Casi de inmediato el Presidente de la bancada del FPV respondió que el Plan Castello está dividido en dos partes “una parte que no se devuelven y otra que sí, con la que no se devuelve el municipio decidió darle otro uso que no fue el recolector”.

Agregó que con esos recursos podían comprar un recolector “y quienes gobiernan definieron no hacerlo, definieron hacer fuentes y otras obras”. Aclaró que el bloque que preside no autorizó la otra parte, la que se devuelve, no aceptó el endeudamiento del municipio.

Agregó que no es la primera vez que escuchan que el Poder Ejecutivo los responsabiliza de cosas que no se hacen y citó por ejemplo que Vecinos interesados en loteos sociales en Playas Doradas, le han dicho que en el municipio les dicen que no se tratan porque Boiochi no quiere, “cuando en realidad, nunca nos convocan”.

También se mostró molesto porque al respecto de la inauguración del Centro Integrador Comunitario –CIC- “cuentan una sola cara, hace mas de 20 años estuvo abandonado ese lugar y en la gestión Tamburrini paso al patrimonio municipal.

“Ese edificio se recuperó para el patrimonio, no se terminó por una cuestión de tiempo, pero es una obra iniciada en gestión anterior”, acotó.