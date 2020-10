Autovconvocados se hicieron escuchar con su reclamo por el hospital

Sierra Grande.- Unos 120 vecinos autoconvocados de Sierra Grande con el acompañamiento de dirigentes gremiales marcharon por las calles de Sierra Grande y se concentraron en las puertas del Hospital Pablo Bianchi.

Los vecinos piden que el sistema de salud recupere lo que ha perdido en los últimos 20 años que han resumido al nosocomio local en un centro de salud que depende ante cualquier situación de emergencia de San Antonio o Viedma.

La marcha empezó en la céntrica Avenida Novillo y con pancartas, bombos y globos se hicieron escuchar.

Según señalaron Mirta Lopez y Mirta Gonzalez, impulsoras de la idea piden que las autoridades locales y regionales se hagan eco de la necesidad urgente que hay que atender en el sistema de salud.

La manifestación congregó a vecinos y a los dirigentes gremiales de Unter, ATE, CTA que marcharon sin sus identificaciones ni banderas. La única autoridad que acompañaron los concejales Valeria Cayuqueo y Jorge García del Frente de Todos.

En un momento cuando la concentración estaba en el hospital llegaron trabajadores nucleados en la UOCRA a acompañar.

Cuando la protesta llegó al hospital, la directora Claudia Ituarte atendió a Mirta López que señaló que una vez recibido el petitorio hará las gestiones pertinentes.

En el petitorio reclaman:

• Médicos de Cirugía, Ginecología, Terapista, Oftalmología, etc.

• Volver a tener la Sala de Terapia Intensiva. (UTI). Que fue desmantelada.

•Volver a tener el Servicio de Neo. (Hoy usado como depósito), porque no hay natalidad en nuestro pueblo.

Proveer de los insumos necesarios para toda contingencia.

•Se les solicita a la Directora del Hospital, una Auditoría para saber en qué se gasto el dinero que se recaudó en la «Campaña Por el Respirador Para el Hospital que no se compró.