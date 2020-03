Apertura de sesiones: para Argüello tuvo gusto a poco y faltó conocer el plan de gobierno

Sierra Grande.- Luego de la apertura de sesiones el edil y ex secretario de Hacienda, Marcos Argüello, opinó que asu criterio el de Renzo Tamburrini fue un discurso mas político que institucional.

«Desde el punto de vista de gestión no nos dejó mucho para saber acerca cual es el plan de gobierno para este año», acotó el edil de Todos por Sierra Grande.

En la apertura de sesiones Tamburrini pidió a los ediles de la oposición que lo ayuden abrir puertas y a gestionar «nosotros siempre tuvimos las puertas abiertas, siempre quisimos juntarnos con él, si le va bien a la gestión nos va bien a todos», expresó.

Argüello agregó luego que en 80 días es la primera vez que todos los concejales se reúnen con Tamburrini y fue en el contexto de la apertura de sesiones, a su entender es mucho tiempo si es que realmente necesita ayuda de todos los ediles.

«nos dejó la sensación que con su pedido necesita ayuda, que no pongamos palos en la rueda, desde nuestro bloque le vamos a dar mayor aporte pero quiero saber cual es el plan de gobierno», agregó.

El edil fue mas allá y opinó que el discurso de apertura «tuvo gusto a poco, faltó saber que pasará con la minera, el turismo, no definió el rumbo».

Al respecto de la Asistencia Técnica de la UNCo opinó que cuando se ingresa al a función pública todos están expuestos porque se manejan recursos del pueblo, «no es algo que me tenga que preocupar, no es una auditoría es una asistencia técnica, me parece bárbara pero no se si vale la pena afrontar el gasto y no tenemos claridad si seguirán otras etapas que habrá que pagar», concluyó.