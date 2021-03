Aliviaron la pena a ex policía detenido, con la condición que se traslade a vivir a Sierra Grande

Viedma.- Un policía de Viedma, sobre quien pesaba una imputación por desobediencia, tuvo sentencia y a cambio de la libertad, recibió como condena trasladarse a vivir a Sierra Grande. La información la dio a conocer en estas horas el diario La Mañana que narra el insólito castigo. El matutino señaló que un ex policía imputado en una causa por desobediencia judicial accedió a una morigeración de prisión preventiva en una audiencia solicitada por su abogado. El sujeto fue puesto en libertad con la condición de que se traslade a Sierra Grande donde vivirá hasta que se concreten los plazos de la investigación. Cambió la pena impartida.

El imputado, ex policía fue dado de baja de la fuerza policial en diciembre del 2020 y en base a un pedido formulado por su abogado que, mencionando una serie de pautas a cumplir logró que se le otorgue la libertad siempre que se traslade a vivir a Sierra Grande como mencionó en la audiencia sin posibilidades de retornar a Viedma. Ahora, el ex policía que incursionó en una desobediencia judicial al entrar a la propiedad de su ex cuando debía cumplir una prohibición de acercamiento, deberá también en la localidad de Sierra Grande firmar en la Comisaría 13 de esa localidad en al menos una vez a la semana, mientras que desde el Ministerio Público Fiscal, en representación de la Fiscal Pasarelli, se gestionó una medida de protección para con la víctima. Fernando Mayor, abogado del condenado expresó a este medio que en la causa se aportaron elementos que permitirían esclarecer la situación por la que el ex policía incurrió en la prohibición de acercamiento, lo que le daría otro rumbo a la causa respecto a la culpabilidad del imputado. (Fuente: La mañana de Cipolletti)