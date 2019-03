Flavia tiene cáncer y se las rebusca para solventar las quimioterapias

Sierra Grande.- Flavia Jara Ceconi, una conocida joven de Sierra Grande, que en la actualidad reside en Córdoba, tiene cáncer y recauda dinero de diferentes maneras para solventar su costoso tratamiento. Su mensaje en las redes se viralizó en estas horas, pero lo mas importante es que se puede colaborar.

“Hola, mi nombre es Flavia, tengo cáncer en los huesos y tengo que pagar el costo de mi tratamiento (quimioterapia), me cobran 50.000 pesos mensuales. Estamos recolectando el dinero ya que no estoy en situación económica para pagar por mis propios medios, hacemos rifas, aceptamos donaciones, y este viernes 8 y sábado 9 vamos a estar vendiendo empanadas criollas dulces y saladas, a 150 pesos la docena”.

Hay mucho por hacer y se puede apoyar incluso a la distancia.

“No tengo palabras para agradecer a la gente hermosa q me toca hoy conocer, no tengo palabras para mí gente, la gente de Sierra Grande, esa gente que me conoce desde mis primeros pasos, de toda mi infancia, conocí gente que jamás pensé conoces con almas enormes y corazones fuertes!”, expresó en Facebook.

Agregó “a mis amigos y conocidos de Córdoba! A la familia que elegí Nunca me imaginé todo esto, jamás pensé tener un ejercicio enorme para luchar está enfermedad! Es más fácil, me dan mucho más valor, y me dan más ganas de pararme y así ponerme los guantes, hasta un día antes de que se viralice mi video pensé en bajar los brazos, estaba cansada, agotada, dolorida, y ahora es como dije antes, me llenaron de ganas, de fuerzas, un simple mensaje de aliento a mí me causa felicidad. Me siento llena de amor y cariño, ojalá pudiera conocerlos a todos y poder abrazarlos, gracias, mil gracias a todos y cada uno, escribió.

La única alternativa para atacar la enfermedad es un tratamiento que sale al menos 50 mil pesos mensuales. Para ayudarla, hay que comunicarse a los teléfonos 351-3461838 o bien 351-8009554. FM 100 de Buenos Aires escribió en estas horas que, lo único que puede hacer, es rebuscárselas en su ciudad para pagar lo que necesita. Por el momento, Flavia está tan débil que no puede volver a las sesiones de quimioterapia. “A veces no se aguanta el dolor”, afirma, y explica que debe recuperarse un poco para terminar con las células cancerígenas que todavía permanecen en su cuerpo.