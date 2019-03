Weretilneck en Sierra Grande: “Sería triste que el futuro de Río Negro dependa de una sola persona”

Sierra Grande.- El gobernador Alberto Weretilneck habló luego de quedar afuera del proceso electoral. Lo hizo el domingo en Sierra Grande en un acto de campaña que organizaron los candidatos a legisladores circuitales, la local Roxana Fernandez y quien encabeza la lista, Adrián Casadei.

En un salón colmado Weretilneck recibió el respaldo de la militancia serrana y de comisionados de fomento que llegaron con apoyo explícito.

“Los rionegrinos vamos a decidir a elegir, personas e ideas para que todos podamos vivir mejor y tengamos al menos en cuatro años lo mismo, lógicamente que el desafío es estar mejor” expresó.

Recordó que apenas asumió el primer s desafío fue que todos los rionegrinos “nos sintamos parte y orgullosos de ser rionegrinos, para eso el gobernador tenía que estar cerca físicamente y con obras, por eso estuvimos en ciudades y parajes”.

Agregó que el gran objetivo de los gobernantes es ser justos “y que las decisiones sirvan para el beneficio de los rionegrinos, llevamos obras y garantizamos la salud, seguridad y economía”.

Y puso como ejemplo en una acción que según él sintetiza todo como fue llevar el gas en garrafones a todos las comisiones de fomento, “porque ahí vivían rionegrinos que antes tenían que procurarse los metros de leña en invierno”, y adelantó que antes de fin de año van a llevar la electricidad en todas las viviendas de los campesinos.

En el marco político expresó que no tiene sentido arriesgar y poner en juego experimentar con algo nuevo, “en propuestas electorales distintas que no conocemos, a nosotros ustedes nos conocen, nos han visto con aciertos y errores, saben como pensamos”, les dijo a las 300 personas que estaban en el acto.

Dijo Weretilneck que hace dos meses está en marcha campaña y los opositores tienen la única propuesta de llevar el proceso electoral a la campaña ”no sabemos que piensan de la educación, comisiones de fomento, ganadería, pesca, niñez, abuelos”, expresó.

Fue mas allá y dijo que cuando un candidato no tiene propuestas “es porque hay dos problemas o que no sepa y no tenga idea de lo que necesitan los rionegrinos o que tengan proyectos feos para perjudicarnos y no se animen a decirnos”.

Pidió además a los militantes defender a Río Negro “porque tendremos nuestros problemas, pero es una provincia en paz y normal, pagamos los suelos, se abren las escuelas, hospitales, hay policías en la calles, cuando tenemos que asistir estamos”.

“A mí no me dejaron ser los opositores hicieron todo para que yo no sea candidato”.

Agregó que reflexionando como seguir una de las conclusiones fue que si el futuro de Río Negro dependía que una persona sería muy triste porque “esto lo hicimos entre todos con la dirigencia de Juntos, comisionados, legisladores, trabajadores provinciales, lo hicimos con los rionegrinos no depende de una persona”.

Agregó que “Arabela y Alejandro, están formados en esta escuela de la humildad, transparencia, diálogo, respeto, integración provincial y la buena gente, que yo no sea candidato esto no es ninguna tragedia, agregó que están lejos de la violencia, prepotencia, división, agresión, falta de respeto y que nos mientan.

“Seré el primer colaborador del nuevo gobierno”, señaló en el cierre de su discurso.