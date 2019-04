Trabajadores de Lucaioli navegan en un mar de incertidumbre

La suerte de la firma bahiense Humberto Lucaioli vive por estas horas una situación por demás incierta. Mientras los directivos de la firma enviaron a los trabajadores a sus casas e informaron que mañana no abrirán sus puertas, aún no han sido despedidos formalmente, por lo que la deuda de salarios continúa creciendo, informó hoy el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio Miguel Aolita.

“Les dijeron a los trabajadores de todo el país que suspenden las actividades. Mañana no se abren las puertas de la empresa de ninguna sucursal y de hecho, hoy mismo los mandaron a sus casas. Sin embargo y aunque los trabajadores no asistirán a sus puestos, la deuda de salarios se sigue incrementando porque no hubo despidos formales”, señaló Aolita.

Explicó que “ya las deben febrero, el aguinaldo, los 5.000 pesos de bono y ahora marzo. En este momento estoy reunido con el cuerpo legal del gremio y los delegados sindicales que tenemos en la empresa. Vamos a pedir una reunión para que nos expliquen que es esto de suspender actividades”.

Acotó que “no tienen mercadería, no tienen ingresos, no les pagan a los empleados….si no van a seguir con la empresa, que los despidan y les paguen la indemnización, de lo contrario, tienen que pagar los sueldos que deben. Acá no hay otra”.

Los directivos de Lucaoili pusieron a disposición de los empleados una oficina de RR.HH. abierta para consultas.

“Les dijeron que la intención era ponerse al día con los salarios”, sostuvo el titular local de los mercantiles.