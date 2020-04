Tamburrini: «vamos a ser intolerantes con el trabajador que no cumpla»

Sierra Grande.- El intendente de Sierra Grande, Renzo Tamburrini, respondió al gremio de ATE que fue muy crítico al despido de dos trabajadoras y señaló que no hay un reclamo formal y que no ha tenido contacto con el gremio.

Justificó el despido en «inacción laboral»· y que no volverá atrás con la medida. Señaló que a la vista están o legajos de las despedidas y puntualizó que uno de los casos se debe a faltas reiteradas y otro por licencias poco comprobables, «se tomó la decisión por la falta de colaboración para con el resto del personal que trabaja y se expone».

Además señaló que una de las personas había tenido un inconveniente con le secretario de gobierno Marcos Boiochi, porque fue cambiada de área y no había querido acatar y presentó certificado.

Tamburrini también se quejó porque al menos una de las mujeres exponía con descalificativos su malestar hacia los funcionarios en redes sociales y que hubo un raid de engaños hasta llegar a la medida del despido.

Para adelante Tamburrini descartó que haya despidos masivos.

Al respecto de los dichos de Rodrigo Vicente señaló que «no se a que se dedica, él tampoco me conoce a mi, esas calificaciones hablan de un gremio que no tiene capacidad para sentarse a dialogar, hay una falta de diálogo tremenda, situaciones caprichosas no vamos a aceptar».

Por otra parte agregó que Vicente le cuente a quien quiera «pero trabajador que no trabaja se va a la casa porque nos cuesta mucho pagar los sueldos».

«No vamos a realizar despidos masivos, son dos casos puntuales» y agregó que «vamos a seguir con nuestra intolerancia para el que no cumpla, trabajador que no se comprometa, se va a ala casa, vamos a ser intolerantes así lo diga Alberto Fernández o este muchacho (por Vicente) que no se quien es».

