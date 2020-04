Talleres mecánicos, gomerías y la reapertura limitada de los bancos, las únicas actividades económicas que volverán al trabajo

“Muchos gobernadores me han planteado la situación de pueblos muy aislados, muy rurales, que no registran ningún caso de infección. No tiene mucho sentido mantenerlos aislados”, agregó el Presidente.

“ Vamos a ir escuchando esos casos, de comunidades que pueden seguir funcionando por sí mismas sin comunicarse con lugares en riesgo y tener sus actividades económicas”, agregó Fernández, quien señaló que encargó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, que a partir de mañana mismo tomen contacto con los gobernadores para poner en marcha el mecanismo.

“Cada gobernador nos dirá qué tipo de actividad se puede llevar adelante en esas áreas para ver dónde es posible focalizar la cuarentena”, agregó.

Consultado acerca de los sectores que esperaban una mayor flexibilización para algunos sectores económicos que están completamente parados, el presidente volvió a inclinarse por argumentar a través de la dicotomía entre la economía y la salud.

“ Sigo insistiendo que un punto del PBI que se pierde, vuelve. De donde no volvemos es de una vida perdida. Sabemos que los peores tiempos no han pasado, pero quiero que nos hagan el menor daño posible. En este momento mi problema no es el gasto publico sino la salud de los argentinos ”, dijo Fernández.

Agregó que la intención de su gobierno es que “todos puedan llevar esta cuarentena de un modo que les complique la vida lo menos posible. Hay un estado presente que los va a auxiliar, donde nos necesiten”.