Playas Doradas: les desvalijaron la casa y la policía no pudo ir a tomar huellas por que no tenía patrullero

Playas Doradas.- El sueño de una familia de Puerto Madryn se vio desmoronado esta semana. Construyeron su casa en el loteo Costa Dorada, distante a 7 km del balneario, y les robaron todo, hasta el inodoro y las griferías.

Juan José Arregui, pidió permiso para trasladarse desde Puerto Madryn a Playas Doradas para reparar unos postigos que se habían desplazado con el viento y la tormenta de días pasados.

Cuando llegó al lugar, junto a un constructor de Playas Doradas, se encontraron con que habían con la sorpresa: «hacían vaciado la casa, entraron y se llevaron todo”, dijo con congoja el hombre a Pido la Palabra.

“Se hicieron una mudanza, llevaron todo, estábamos preparando la casita, para disfrutarla y nos tocó la cuarentena”, señaló.

Entre los elementos que se llevaron había un horno, heladera, tres camas (una de dos plazas) , los colchones, abrigos, sillas, termotanque, arrancaron las griferías, inodoro, lavabo un tubo de gas entre otros elementos, ”nos vaciaron la casa”.

Agregó que lo hicieron con gran prolijidad y que los ladrones han tenido mucho tiempo para cometer el delito.

No le tomaron la denuncia, solo una exposición

“Estuve en la subcomisaría de Playas Doradas y me explicaron que no podían ir porque no tiene móvil y pregunté si hacía una denuncia para detallar las cosas que me robaron y me aconsejaron hacer una exposición y dejaron las puertas abiertas para hacerla cuando lo desee”, narró el hombre.

Quería hacer una denuncia justamente para detallar lo sustraído y para que se inicie la investigación, por la falta de móvil la policía no fue ni siquiera a tomar huelas ni rastros.

“Es una tristeza, me pone en una situación de reflexión con respecto a si quiero o no venir con mi familia acá, voy encaminado hacia la voluntad de no volver nunca mas”, acotó.

El terreno lo compró hace tres años y construyeron “una casita de sueños”, como la definió, que la pudieron usar a medias porque no tenían luz ni agua “la pudimos disfrutar una vez, esta es la segunda vez que vengo y me encuentro con la casa desvalijada”, añadió.

Por lo visto entraron por una ventana muy chiquita, forzaron desde adentro para sacar todo,” tuvieron mucho tiempo agujerearon con herramientas para abrir donde estaba el tubo de gas, actuaron con una impunidad total”, se lamentó.