Ojo con el cuento del tío, una jubilada de Sierra Grande se salvó por minutos de ser estafada

Sierra Grande.- Otra vez son varios los vecinos de Sierra Grande, especialmente jubilados y también algunos comerciantes, fueron alertados por llamados de números telefónicos, donde claramente actúan personas con fines de robo.

Esta vez una abuela de 84 años de Sierra Grande, fue llevada, guiada por el mensaje convincente de alguien del otro lado del teléfono, hasta el mismo cajero automático.

«Estaba dispuesta a dar susu datos, su número de cuenta y me llamó desde el banco, con alguien que le ofrecía un pago extra de su jubilación», señaló Mariela, hija de la mujer que pidió a este medio el tratamiento del tema.

«Quiero que se haga visible para alertar a los abuelos que Anses no llama por teléfono y no pide datos», según el mensaje que obtuvo de Anses Sierra Grande y advirtió que «las personas no deben concurrir a cajeros a efectuar transferencias sin corroborar antes la realidad que se les presenta”.

Ya en investigaciones federales se detectó que, en muchos casos, los victimarios le encomiendan al jubilado o jubilada que se dirija hacia un cajero automático con un teléfono celular para no cortar la comunicación, y una vez allí le indican cómo realizar una trasferencia bancaria a una cuenta determinada. Si los fondos de las cuentas de los damnificados no son suficientes, se los compele a la extracción de un crédito pre-aprobado -también a través del cajero- para su posterior transferencia a la cuenta bancaria suministrada por el estafador.

Consejos para no caer en estafas