Odarda: “Existen similitudes entre Gutiérrez y Weretilneck, son socios de Mauricio Macri”

Sierra Grande.- La senadora Magdalena Odarda y candidata a vicegobernadora por el Frente para la Victoria, fue crítica a la figura del gobernador Alberto Weretilneck por sus declaraciones tras el triunfo del MPN en Neuquén.

“Hemos leído insistentes declaraciones del ¿candidato? Weretilneck queriendo usufructuar el triunfo del Movimiento Popular Neuquino, sugiriendo que el 7 de abril ocurrirá lo mismo en Río Negro con el triunfo del espacio político provincial que lidera. Nos damos cuenta una vez más de que no sólo quiere manipular la Carta Magna sino que también busca hacer lo mismo con la gente, confundiendo los escenarios y ocultando información”, expresó en un comunicado.

La compañera de fórmula de Martín Soria dijo además que “Weretilneck no puede compararse con Gutiérrez en la hermana provincia, porque el neuquino no violó la Constitución ni pesaban sobre él impedimentos legales para ir por la reelección. Gutiérrez no estuvo cuestionado por todo el arco político, ni fue necesario que instale un discurso mesiánico al estilo “no existe Plan B”. A todos los rionegrinos se nos hace fácil jugar al juego de encontrar las 7 diferencias entre uno y otro”, dijo la senadora Odarda.

Odarda candidata a vice del Frente para la Victoria dijo que “el gobernador rionegrino escribe en las redes sociales que “se enorgullece del enorme triunfo neuquino que fortalece la autonomía e independencia de esa provincia”. “Escuchar que alguien que hasta el día de hoy ha estado de rodillas y en silencio frente al gobierno de Macri que nos aniquila con sus políticas económicas y sociales, habla de ”autonomía” e “independencia” primero nos da risa, y enseguida, mucha pena”.

“No sé por quién nos toma. No entiendo su afán de violar y manipular la Constitución a su gusto para perpetuarse en el poder. No comprendo su cinismo al querer compararse con otros candidatos legítimamente habilitados para competir electoralmente. Lo que sí queda claro es que la desesperación lo invita a hacer papelones a cada rato”.

Por otra parte, agregó que si es cierto que existen similitudes, lo único parecido entre el gobernador Gutiérrez y Weretilneck es que ambos son los socios de Mauricio Macri.

Para finalizar, Odarda ahondó sobre el polémico voto electrónico, el cual fue protagonista de la jornada electoral en Neuquén e indicó que es muy llamativo que ante tanta irregularidad se naturalicen las fallas, ya que esta problemática que presentó el sistema abre el camino a cientos de especulaciones y además hace incierta la dimensión e incidencia sobre la totalidad de los votos, sean uno o miles los votos afectados, el fraude merodea en cada elección que presente este tipo de innovación de dudoso progreso en materia electiva.