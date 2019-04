Miguel Pichetto en Sierra Grande: “Yo no soy Macri, esas son tonterías”

Sierra Grande.- El senador nacional Miguel Pichetto votó esta mañana en Sierra Grande y ratificó el rumbo nacional con su partido político. “Después de estas elecciones empiezo a trabajar en Río Negro con Alternativa Federal”, dijo.

Pichetto, votó esta mañana como es habitual antes de las 9 en la ESRN 39 “Estoy trabajando en una propuesta nacional importante, creo que la Argentina necesita una opción entre las dos posturas de del kirchnerismo duro y el gobierno nacional que viene con la pérdida de empleo y una muy mala la gestión de Macri y no creo conveniente que Argentina vuela para atrás”.

Destacó su trabajo en conjunto con Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa, “entre todos vamos a tener una propuesta inteligente para las primarias y para octubre”, expresó.

Cuando el cronista le consultó sobre la postura de algunos rionegrinos que lo ligan al macrismo enfatizó “Hay gente que descalifica estúpidamente, soy un hombre democrático y he trabajado para la gobernabilidad de las provincias, mi vínculo es con los gobernadores entre ellos el de Río Negro”.

Agregó que “esto de insultar y agraviar y descalificando ligeramente no va, soy un hombre respetado por los gobernadores”.

Reiteró su vínculo cercano con gobernadores “Tengo vínculo institucional y me preocupa lo que pasa en Río Negro donde solo tenemos agravios como que yo soy Macri, esas son tonterías”.

Agregó que no esta de acuerdo con la judicialización de las cosas, “salvo el caso Cedepre nunca hice una denuncia, la judicialización es un hecho negativo”.

Mas adelante señaló que “estoy definiendo claramente mi candidatura presidencial, en Río Negro no he hecho nada para no interferir ni generar nada que pueda afectar el proceso electoral”, acotó.