La Legislatura declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19

En primer término fue tratado la Emergencia. El decreto ley contempla que el titular del Poder Ejecutivo será la única autoridad de quien emanen las instrucciones que requieran seguir a los funcionarios públicos, ciudadanos de la provincia o eventuales visitantes a la Provincia de Río Negro con la finalidad de conservar la seguridad y el orden.

Entre otras facultades, la norma habilitada al Ministerio de Salud contiene las recomendaciones y medidas para adoptar el respecto de la situación epidemiológica, un fin de mitigar el impacto sanitario; realizar campañas educativas y de difusión para brindar información a la comunidad; coordinar la distribución de los productos farmacéuticos y elementos de uso médico que se requieren para satisfacer la demanda ante la emergencia.

También autoriza a Salud a entregar, un título gratuito u oneroso, medicamentos, dispositivos médicos u otros elementos sanitizantes; coordinar con las distintas reparticiones del Gobierno provincial la aplicación obligatoria de medidas sanitarias de desinfección y la adopción por parte de determinados o de los privados en medios de transporte, salas de clases, lugares de trabajos y, en general, en cualquier lugar de acceso público o donde exista o pueda existir aglomeración de personas.

La Facultad, además, los Ministerios que conforman el Comité de Crisis para implementar los mecanismos más específicos para la adquisición directa de bienes, servicios o equipos que son necesarios para atender la emergencia.

Graciela Valdebenito fue miembro informante del oficialismo. “La salud pública se encuentra en una situación histórica y hemos asumido la responsabilidad de enfrentar esta pandemia con gestión y capacidad técnica”, expresó en el debate.

Herrero Helena consideró que «declarar la emergencia con el equipamiento de herramientas para ser más ágiles para diseñar personal y comprar el equipamiento necesario». Julia Fernández destacó que «para el gobierno de JSRN, para nuestra gobernadora y el intendente de Bariloche, la salud es la prioridad y los vemos trabajar codo a codo».

Facundo López aclaró que «si estamos decretando una emergencia es porque hay una pandemia que afecta al mundo, pero no podemos decir qué nos agarró desprevenidos en infraestructura hospitalaria».

Por Juntos por el Cambio, Juan Martín también acompañó la medida: «Presentamos iniciativas para atender la pandemia y tratar de minimizar a este enemigo invisible que no tenemos que salir a buscar». Propuso armar un comité para la recuperación económica «para pensar en qué forma salimos de esta situación angustiante de los rionegrinos».

Por la oposición, Daniela Zalotto adelantó el acompañamiento del bloque del FDT: “Sabemos del esfuerzo y la planificación que puso el presidente Alberto Fernández y la labor que están realizando los trabajadores de la salud”. Pablo Barreno criticó la emergencia se declara “después de dos meses de cuarentena, más de 320 contagios y 13 muertos”.

Ramón Chiocconi advirtió que “la salud ha sido la máxima prioridad para el gobierno nacional, no podemos decir lo mismo del gobierno provincial”. Marcelo Mango consideró “este proyecto podría ser mejor, no es bueno que un gobierno se encierre en sí mismo y no escuche otras voces”.

Finalmente, cerró la posición del FdT su presidenta, María Eugenia Martini: “Este proyecto llega tarde, cuando el gobierno nacional decretó la emergencia, Río Negro no quiso, porque la Pandemia evidenciaba la falta de recursos del sistema de salud de la provincia”. Fuente; Legislatura de Río Negro