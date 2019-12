Juraron los funcionarios que acompañarán a Renzo Tamburrini

Sierra Grande.- El Gabinete del intendente Renzo Tamburrini finalmente quedó conformado y ya asumieron en sus funciones una vez que finalizó el acto de traspaso de autoridades.

Los nuevos funcionarios juraron por la Dios, la Constitución nacional, provincial y la carta Orgánica y algunos de ellos optaron por sumar sus propias dedicatorias y juramento.

Por ejemplo el secretario de Turismo Roberto Lusarreta juró por la memoria de su padre y su suegro, Karina García por Perón y Evita, Natalia Holtzmann por el compromiso asumido ante su familia el partido justicialista y el pueblo de Sierra Grande y Osvado Videla su familia, la memoria de su madre y de su suegro, recientemente fallecido.

Este grupo de 18 funcionarios se pone en marcha inmediatamente pero aún resta definir la titularidad de tránsito, radio Municipal, prensa y Hacienda.

Esta vez asumieron varias Secretarías:

Marcos Boiocchi, Secretario de Gobierno

María Victoria Bonari, Secretaría de Tierras y Catastro

Ernesto Noel, Secretaría de Obras Publicas

Javier Quilaqueo, Secretaría de Desarrollo Social

Karina García Secretaría de Cultura

Roberto Lusarreta, Secretaría de Turismo

María Eva Martínez Secretaria General Privada y Despacho

Rodrigo Verdugo Secretaría de Deporte



Subsecretarías y coordinaciones

Angel Aguilera Sub Secretaría de Planeamiento Urbano

Miguel Alejandro Pazos, Coordinación de Servicios Públicos

Estela Tinte, Sub Secretaría de Desarrollo Social

Claudia López, Sub Secretaría de Hacienda

Osvaldo Videla Coordinación de Protección Civil

Alejandro López Coordinación de Servicios Públicos

Gisela Amestoy Coordinación de Inspección Ambiental

Natalia Holzmann Coordinación de Inspección Comercial

Luciana Rojas Coordinación de Personal

Nicolas Melgarejo Coordinación Técnica de Actividades Físicas y Deportivas