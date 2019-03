Ipross estrena oficina en Sierra Grande

Serra Grande.- El Ipross de Sierra Grande mejora la atención a los afiliados. Ayer quedaron inauguradas las nuevas oficinas que cambian la cara a la obra social en Sierra Grande que funcionaba en un precario local.

En esta localidad hay 3500 afiliados a la obra social provincial y ahora tendrán un espacio mas cómodo y confortable para sus trámites.

La oficina inaugurada tiene un amplio salón de recepción, sala de espera, dos oficinas baño para personas con discapacidad, un pequeño depósito y sanitario para personal. Se utilizaron las bases de un local que ya estaba y se lo reformuló casi a nuevo.

Ayer la vocal gubernamental del Ipross Andrea Escudero, la legisladora Roxana Fernández y la directora del hospital Claudia Ituarte junto a los trabajadores de la obra social inauguraron la oficina.

Escudero destacó que no solo es para mejorar las condiciones de los afiliados sino a los trabajadores que se desempeñan que tenían que trabajar en condiciones que no estaban acordes. Es mas, el local del ex Ipross será demolido en los próximos días.

“Es un momento de alegría, es una oficina propia que se construyó en terrenos del instituto, es un proyecto lindo y cómodo” expresó Escudero.

La legisladora Fernández destacó el trabajo de los trabajadores nucleados en UOCRA que hicieron la obra en tiempo record.

Para concretar la obra hubo que hacer un trámite con la municipalidad porque parte del predio quedaba en terrenos del municipio.

La obra “Remodelación Oficina del Ipross” tuvo una inversión del gobierno provincial de 1.347.729,03 y el plazo de ejecución de 90 días.