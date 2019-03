En Sierra Grande Juntos salió a la calle, hubo caravana y expresiones sobre el fallo de la Corte Suprema

Sierra Grande.- Hubo reacciones inmediatas de apoyo a Alberto Weretilneck en Sierra Grande una vez conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hubo comunicados y hasta una ruidosa caravana que recorrió la localidad con cánticos y panfletos de Weretilneck en un respaldo explícito al proyecto

Al mediodía la legisladora Roxana Fernandez expresó en su cuenta de Facebook que “Alberto es es el candidato de la gente, de la gente de los lugares mas olvidados de la provincia, de la gente que vio cumplidos sus sueños, de los que valoran las obras que otros dicen que son una porquería, de los que vieron a un gobernador que hizo crecer a esta provincia. Por eso y por todo lo que hemos logrado, Juntos es el único proyecto que puede garantizar que esta provincia siga creciendo y el 7 A se pinta de verde nuestra provincia”.

Mas tarde la mesa del partido Juntos de Sierra Grande emitió un comunicado “este fallo ,que fue llevado hasta las más alta esfera de justicia de nuestro país por los demás partidos, demuestra la falta de ideas y de propuestas para estas elecciones, la única forma que tienen de hacer política sin ideas, el judicializar las elecciones, ahora podemos hacernos varias preguntas: tanto miedo le tienen a que el pueblo decida libremente a sus candidatos?, saben que es la única forma que ellos creen que pueden ganar?, tienen otras propuestas para este Rio Negro que superen las que ya conocemos y vivenciamos en cada lugar?, ¿van a apelar a estos artilugios a fin de definir candidatos?”.

agregaron que en este contexto “no debemos de amedrentarnos, Juntos Somos Rio Negro, no es solo una persona. A Nuestro líder lo acusaron de ser socio de muchas personas, de llevar a cabo políticas bajadas desde Bs. Aa, de no escuchar, no estar presente; muestra de esto es todo lo contrario, la obra pública creció, los empleados públicos cobran en tiempo y forma, se crearon hospitales, escuelas, gasoducto para la línea sur, apostó al crecimiento y desarrollo de zonas turísticas, en cada lugar que estuvo escuchó a cada persona que se acercó a plantearle una preocupación, no solo escuchando sino brindando respuesta a lo planteado”.

Expresaron que Juntos Somos Rio Negro no es solo una persona, el candidato es el proyecto, hay hombres y mujeres capacitados y con el mismo sentir que nuestro líder, que van a llevar a cabo todas la políticas necesarias para seguir mejorando y van a seguir defendiendo los intereses de todos nostros, no tengamos miedo, sigamos apostando, sigamos luchando; los demás no saben qué va a hacer a partir de ahora, ¿seguirán con su actitud patoteril?, ¿Seguirán presionando?, ¿seguirán denigrando a obras que mejoran la calidad de vida de los habitantes? ¿Seguirán apelando al gobierno de turno para bajar candidatos?. Estas actitudes no aportan nada a la democracia, a la institucionalidad y al pueblo, ya que es el mismo el cual elige a sus representantes, y estos se deben brindar por y para todos los habitantes.

No nos van a bajar los brazos, seguiremos en este camino, en estas políticas que apuestan a un Rio Negro mejor.

A los afiliados y simpatizantes, sigamos, no aflojemos, que el 7 de Abril vamos a las urnas, ahí es donde se va a ver la verdadera victoria, la de ser libre de elegir quine nos gobierne”.