El monumento del ARA San Juan es Patrimonio Cultural de Sierra Grande

Playas Doradas.- Un merecido y oportuno acto se realizó el jueves pasado en Playas Doradas en ocasión de colocar dos placas en el monumento al ARA San Juan que hay en la costanera de la villa balnearia.

El acto tiene que ver con la incorporación de ese monumento, que construyó Carlos Abot por iniciativa de Guillermo Benitez y Gabriel Aramburu, al patrimonio cultural de Sierra Grande.

El frío sur golpeaba fuerte los rostros de los vecinos y familiares del submarinista Mario Toconás, oriundo de Sierra Grande y que iba en el submarino siniestrado y se ha convertido en un héroe de la ciudad y la patria.

Se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, el de la Provincia de Río Negro, se dio lectura a la ordenanza – aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal – que declara este monumento como parte del patrimonio cultural de la cuidad.

Irineo Toconás, padre de Mario, con la voz cortada dirigió unas palabras con el solo pedido de justicia por su hijo y sus 43 compañeros.

Minutos antes, Irineo y los concejales Jorge García, Graciela Girotti y Damaris reyes descubrieron las placas que recuerdan a Mario.

«Hace casi dos años realizaron en Playas Doradas un monumento del submarino a escala. Llamativamente, en tal oportunidad, no se dio el correcto tratamiento y no existe expediente en los registros del Concejo Municipal. Desde ya, nuestra intención, no sólo es incorporarlo como patrimonio del Estado Municipal, sino que también se incorpore como política de Estado y que siempre se mantenga viva la memoria y el pedido de Justicia», señaló el Presidente del Concejo Mauro Tamburrini.

También el intendente Renzo Tamburrini dirigió unas palabras a los presentes y especialmente a la familia Toconás.

Se entregaron reconocimientos a los constructores del monumento y a los que ayudan a mantenerlo e condiciones.