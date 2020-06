Distanciamiento obligatorio: Conocé los protocolos para actividades habilitadas por el municipio

Sierra Grande. El municipio con el asesoramiento del COEM también dio a conocer el protocolo sanitario a seguir en el marco del distanciamiento social, preventivo y Obligatorio para la reapertura de gimnasios, la práctica de pádel, futbol tenis, kayak y actividades artísticas y sociales habilitadas. Conformado según protocolo emanado por resolución n°3017/20 del ministerio de Salud de la provincia de Río Negro.

Lineamientos generales de las personas

Los tumos se pautaran con anterioridad, por medios digitales. / No se permitirá el ingreso de personas con síntomas

Asistir con tapabocas para ingreso y egreso del lugar. / Se realizar un registro con los datos de los participantes al ingresar y fírmarán una Declaración jurada.

Deberán ser grupos estancos, respetando días y horarios. / Deberán mantener el distanciamiento mínimo de 2 a 2.25 metros entre personas

Cada establecimiento debe exhibir en carácter de DDJJ la cantidad de

personas permitidas por tumo por metros cuadrados del local.

Al ingresar se debe desinfectar el calzado por trapo con desinfectante

(lavandina diluida en agua).

Se solicitará en lo posible que se ingrese con un calzado y se coloque otro al realizar la actividad dentro del establecimiento

Tumos otorgados con mínimo 15 minutos de diferencia y sesiones reducidas para que se realice la desinfección del espacio entre tumo y tumo.

Toda persona debe contar con Kit obligatorio do aseo personal, el cual

debe estar compuesto por Hidratación propia, toalla de uso persona, alcohol en gel, pulverizador con solución 70/30 propio o jabón liquido, Barbijo, tapa boca, protector facial, guantes descartables opcional

Se prohíbe la apertura de confiterías y expendio de bebidas dentro de gimnasios y canchas.

EL ESTABLECIMIENTO:

Debe disponer de los medios materiales necesarios para la desinfección de lo equipos accesos y salidas del lugar.

Se debe delimitar en el piso los espacios físicos designados para cada participante (para que se mantenga el distanciamiento entre las personas concurrentes).

Además se exhibirán instructivos y pautas de uso de los espacios del lugar (por ejemplo no utilizar el baño y en caso de ser una necesidad urgente el dueño del local deberá proceder inmediatamente a realizar desinfectar dicha instalación).

También la resolución expresa que entre tumo y tumo se deberán desinfectar mostradores, picaportes, estructuras, máquinas, barras.

Los locales deben disponer de dispenser de jabón liquido o pulverizadores de soluciones con alcohol recomendadas para ser utilizadas por empleados y público en general.

Por otra parte complementariamente a esta medida se realizará de forma continua la ventilación de la ambientes, mediante la apertura de puertas, ventanas y a través de la activación de los sistemas de ventilación con el fin de permitir el recambio de aire y aumentar el flujo del mismo.

Se exhibirá en la puerta de cada local la habilitación municipal correspondiente.

El personal deberá adoptar hábitos de higiene personal en todos los ámbitos que comprende: higienizar manos antes y después de manipular basura, desperdicios alimentos y de comer.

Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, manipular herramientas).

Después de utilizar instalaciones sanitarias y estar en contacto con otras personas

DEL PÚBLICO

Se requerirá de los clientes DDJJ, que exponga que no se mantuvo contacto con personas con síntomas de covid-19, y que no proviene de zonas expuestas a contagio por circulación comunitaria (esta DDJJ se deberá presentar cada 14 días y no se permitirá el ingreso a quienes se nieguen a firmar la DDJJ.

El uso del barbijo, tapa boca y/o protector facial se empleara según las normativas vigentes.

–Las pertenencias (llaves, celulares, etc.) deben ser llevadas en bolso de mano, mochila y/o cartera.

GIMNA S IOS

– Acatar lineamientos generales, se realizarán de forma individual, mantener distanciamiento mínimo de 2,25 metros entre personas.

PÁDEL:

Acatar lineamientos generales, se juega sin barbijo o tapaboca.

Zona de descanso demarcada con distanciamiento de 2 metros, queda prohibido el ingreso de toda persona ajena al tumo.

KAYAK

Acatar lineamientos generales, se realizará de forma individual.

Los palistas deberán utilizar tapabocas al ingreso y egreso del agua.

Solo se permitirán embarcaciones simples, con un solo tripulante.

Los palistas no podrán juntarse dentro o fuera del agua que no sean del

mismo grupo familiar

La distancia entre embarcaciones será de 10 metros mínimo.

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y SOCIALES