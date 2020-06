Despidos en pandemia: «Sería miserable si fue por razones políticas», opinó el concejal Arguello

Sierra Grande.- En plena pandemia del Covid-19 el municipio de Sierra Grande despidió a una empleada municipal. ¿Casualidad? todas las mujeres despedidas este año son afines al ex intendente Nelson Iribarren.

Esta semana el edil de Todos, Marcos Arguello, ante la consulta de este medio señaló que harán un pedido de informes al respecto para averiguar oficialmente que pasó con quien cumplió tareas como subtesorera del municipio en la gestión anterior.

«Nos llegó el rumor, pero no conocemos en profundidad el hecho, no sabemos porque fue el despido, si los contratos de plazo fijo no se cumplen debe ser de otra manera, el despido es la última opción» expresó.

Agregó que el presidente Alberto Fernandez ha manifestado lo que el piensa de los despidos en este tiempo, y no quiero hablar sin tener conocimiento, la idea es pedir un informe y hablar con la damnificada».

El edil valoró a la persona despedida porque trabajó junto a él en la gestión anterior cuanto era Secretario de Hacienda, y agregó que incluso la empleada fue candidata en la lista en las últimas elecciones,

«No vamos a avalar un despido, menos en la pandemia, vamos a estar a favor del empleado en lo particular me ayudó en la gestión, pero creo nadie tiene una camiseta, son empleados del municipio, eso es caer en una chicana que no tiene sentido, la persona trabaja para el estado, no para el gobernante, me parece desleal tratarlos de esa manera», agregó.

Arguello parafraseó al presidente Alberto Fernandez, «sería como la calificación que hizo el presidente, sería miserable», expresó.

Este medio preguntó si a su criterio se trata de un despido político «no quiere dar juicios de valor porque no lo tengo en claro, eso no se debe hacer, hay que ver lo que pasó, fue parte de nuestra lista y se puede interpretar y espero que no sea así».

Por otra parte recordó que en su gestión fue distinto, «te lo pueden decir los que trabajaron conmigo, no los hemos cambiado de lugar, hemos intentado capacitar, los trabajadores son del municipio, no del gobernante», concluyó.