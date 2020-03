Coronavirus: tomaron medidas en el comercio de Sierra Grande y si no se cumplen habrá sanciones

Sierra Grande.- Varias medidas se adoptaron en Sierra Grande con el fin de sumar a las medidas dispuestas por el Presidente Alberto Fernández y la Gobernadora Arabela Carreras, hubo medidas en el comercio y se agregan a la suspensión y prohibición de eventos culturales, deportivos y comerciales que lleven a conglomerado de personas.

En tal sentido desde el Comité Operacional de Emergencia Municipal, COEM, se informó que en el caso de comercios de gran envergadura se procederá para con los mismos con la regularización y control por parte de los responsables, a que no procedan al ingreso no más de 20 personas para cadena de supermercados con habilitación de no menos de 3 cajas de pagos distante.

Por ejemplo en el supermercado La Anónima hoy se vieron largas colas de vecinos que esperaban afuera su turno. Aunque en este caso el ingreso era de 40 personas y había tres cajas habilitadas. Un dato: las góndolas vacías en clara referencia a que t odo el mundo fue a comprar alimentos para abaste crse en esta cuarentena.

Los supermercados de estilo barrial deberán regular de 2 a 10 personas, teniendo en cuenta y de una distancia aproximada de 2 metros.

Personal municipal se encargará de controlar que este tipo de medias se lleven adelante

Recordaron que gimnasios, Institutos Privados, Iglesias, Deportivos y/o Culturales, Locales Bailables, Pap, Salones de entretenimientos, Bares deberán permanecer cerrados.

Los Centros de Salud privados, deberán regular los turnos y arbitrar los medios para que no haya más de 2 personas esperando el turno.

Solo podrán permanecer abiertos supermercados, tiendas de productos de primera necesidad, farmacias, estancos y bancos, quedando suspendidos cualquier tipo de transporte público con ciertos límites mínimos.