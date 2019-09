Confeccionaron multas por «error administrativo» en el polémico radar de Sierra Grande

Sierra Grande.- Polémico, siempre fue así desde que el municipio intentó colocar un radar de control de velocidad a la altura de Sierra Grande. Ahora la empresa que se encarga del servicio expresó que se confeccionaron multas por error.

Desde que el radar fue colocado proliferaron los escraches a los trabajadores municipales en redes sociales y aún no hay claridad al respecto, especialmente de camioneros que no toleraron que controlen sus velocidades en el acceso al pueblo.

Esta vez el Bloque FpV tomó conocimiento acerca de las multas efectuadas a través del sistema de radarización instaladas sobre Ruta Nacional N° 3 y Ruta Provincial N° 5 y hablaron los representantes de la empresa.

En septiembre de 2018 el municipio comenzó con tratativas para implementar el sistema de radarización, en primera instancia solo sería de prueba piloto sin generar multas sobre los usuarios.

Por ello, se comenzaron las actuaciones citando a las partes, a quienes fueron multados, a quienes autorizan a efectuar este tipo de multas y a quienes están a cargo del operativo en este servicio.

El viernes, un representante de la empresa Controles de Radar S.A., se reunió con el Concejo para informar sobre el proceso de ejecución de éste sistema, confirmando efectivamente que desde los primeros meses del corriente año se realizó un indeterminado número de multas, las cuales habrían llegado a mano de los infractores por un error administrativo.

«Nos parece una desprolijidad sumamente grave por parte del Ejecutivo Municipal, el hecho de no informar al Cuerpo Legislativo cuales habían sido los avances en este proceso, siendo el Concejo Municipal el órgano responsable sobre los intereses de los ciudadanos y quienes deben garantizar que el argumento punitivo se acompañe de justificación legal», expresaron desde el bloque del Frente Para la Victoria.

También, tomamos este acto como engañoso para la sociedad, ya que no fue difundido, no trabajaron en la señalización correspondiente y no está contemplado el instrumento legal en las actas ya labradas y firmadas.

No aceptamos actos poco claros y que perturben la convivencia, excusándose de generar mayor seguridad vial, sino que creemos en la efectividad de sancionar corrigiendo las actitudes de los conductores Y no solo pensando en recaudar.

El Bloque FpV se compromete a continuar trabajando para dar las correspondientes respuestas a los vecinos damnificados.