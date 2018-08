Clarín: Las denuncias de los mineros contra el “Caballo” Suárez

A lo largo de todo el año 2012 y durante los primeros seis meses del 2013, la empresa china MCC, un gigante de la minería con operaciones en todo el planeta, fue obligada a pagar un total de más de USD 10 millones de dólares al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por entonces conducido por Ornar “Caballo” Suárez, denunciaron a Clarín sus directivos.

Entre 2005 y 2011, los orientales cancelaban un impuesto de USD 1 por cada tonelada de hierro exportado. Pero luego apareció el ex líder sindical del kirchnerismo y los extorsionó para que el impuesto subiera drásticamente a USD 10 dólares.

La información la revela al equipo enviado por este diario el intendente de la localidad, Nelson Iribarren. “Perjudicaron a la empresa seriamente y a una población con mucho potencial, adelantando el cierre de la mina”, explica Iribarren.

Según explicó Chen Qifang, el gerente general del yacimiento, recibió llamadas amenazantes del secretario de Mi- nería de la Nación, Jorge Mayoral, y del “Caballo” Suárez en varias oportunidades. “Nos llamaba Mayoral a los gritos y nos decían o pagan o los cerramos, o pagan o van a ver, no van a seguir operando”, cuenta Qifang. “En una

oportunidad me comuniqué con Suárez y me dijo: ‘Tienen que pagar no hay otra alternativa o les….'” (el director hace un gesto con las manos como señalando el tradicional “o te cortamos las b…”).

“También nos obligaban a trabajar sin la opción de poder decir que no con una empresa llamada Maruba, que estaba en quiebra y fue rescatada por el SOMU. Todo era muy evidente y al mismo tiempo sospechoso. Y lo denunciamos en la Justicia. No tenía barcos propios así que contrataba otros barcos y todo nos salía más caro, se hacía demasiado cuesta arriba todo y

siempre surgían obstáculos para producir”, recuerda Qifang. Se calcula que pagaban por este servicio un 30% más del valor de mercado. De acuerdo a sus cálculos, en 18 meses le depositaron a las cuentas corrientes del SOMU más de USD 10 millones. Texto Claudio Andrade (Clarín) Foto Miguel Velazquez