Cambios en el gabinete: Javier Quilaqueo deja desarrollo Social y asume Patricia Lucero

Sierra Grande.- En los próximos días habrá movimientos en la cartera de Desarrollo Social del municipio por el alejamiento voluntario de Javier Quilaqueo, que deja el cargo por una estricta situación personal.

Asumirá en su lugar la actual integrante del Tribunal de Contralor Patricia Lucero y también habrá modificaciones en ese poder municipal.

«Lamentablemente me tengo que alejar, en algún momento me toca decidir y no quedo dejar nada improvisado» señaló Quilaqueo a Pido la Palabra el jueves.

Agregó que su alejamiento lo viene hablando con el Intendente Renzo Tamburrini hace un tiempo atrás, y este paso de fase en relación al Coronavirus le permite trabajar de otra manera en cuanto a la cartera y preparar la salida.

«Estamos atravesando un momento super complicado y hay que dar respuestas, no e voy porque me lo piden o porque estoy mal en este lugar, me alejo por una cuestión personal» reiteró.

Confirmó además que quien lo sucederá es la actual integrante del Contralor, Patricia Lucero, que por su actividad profesional está muy empapada con la realidad de Sierra Grande.