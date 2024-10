VECINO SERRANO LLAMA A COLABORAR CON EL HOSPITAL DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Sandro Godoy, un vecino de Sierra Grande conocido por su emprendimiento gastronómico «Betty La Fea», compartió su experiencia tras una difícil situación de salud que atravesó junto a su madre de 90 años. La realidad que vivió en el hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi, dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro, lo llevó a reflexionar sobre la importancia de la salud pública y a pedir a la comunidad que se sume a colaborar.

Godoy explicó que, debido a un cuadro de anemia y neumonía que afectó tanto a él como a su madre, tuvo que recurrir al hospital local. Allí, fue testigo de la ardua labor del personal médico, quienes, según él, “trabajan bajo mucha presión y con recursos limitados, haciendo malabares para brindar una atención excelente”. En sus declaraciones, Sandro destacó el esfuerzo de los trabajadores del hospital, quienes, en muchos casos, enfrentan situaciones difíciles y malos tratos por parte de algunos pacientes, pero que, aun así, continúan cuidando a la comunidad de manera incondicional.

Durante la entrevista, Godoy señaló que la situación en el hospital le permitió ver de primera mano las carencias que enfrenta el sistema de salud pública. «Hasta que no la necesitamos, no nos damos cuenta de que está ahí, que tiene necesidades y que hay un esfuerzo anónimo detrás», expresó con preocupación. Esto lo motivó a buscar formas de colaborar con la cooperadora del hospital y sumarse como miembro activo. Según explicó, “hay un grupo de 11 personas y otras tantas que, de manera anónima, trabajan para cubrir necesidades que no son atendidas por el Estado”.

Entre las problemáticas que mencionó, Godoy hizo referencia a la falta de pagos por parte del PAMI, lo cual afecta gravemente el suministro de insumos. Explicó que hace más de seis meses que el hospital no recibe los pagos correspondientes, una situación que ha generado una fuerte desregulación de la superintendencia de obras sociales, afectando el funcionamiento normal del centro médico. «Un antibiótico para una infección puede costar 150 mil pesos, y eso lo cubre el hospital. Es increíble el esfuerzo que se hace con tan pocos recursos», remarcó.

Finalmente, Sandro Godoy aprovechó la oportunidad para invitar a los vecinos a sumarse a la cooperadora del hospital, destacando que la contribución de una pequeña cuota mensual de mil pesos puede hacer una gran diferencia. «No es nada, es como una tira de pan o un tercio de un atado de cigarrillos, pero para el hospital es mucho», insistió. Además, enfatizó la importancia de apoyar la salud pública, especialmente en un lugar como Sierra Grande, donde el hospital es el único centro asistencial disponible para todos.

“Tenemos un capital humano increíble en el hospital, y aunque el Estado no siempre puede cubrir todas las necesidades, nosotros como comunidad sí podemos aportar nuestro granito de arena”, concluyó con optimismo, confiando en que la colaboración ciudadana puede mejorar las condiciones del hospital y, por ende, la calidad de vida de toda la comunidad.

Fuente: Radio Libre | En este día.