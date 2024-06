UNTER PARA ESTE MIERCOLES EN TODA LA PROVINCIA Y EL GOBIERNO PIDE QUE SE REGISTRE LA ASISTENCIA DE LOS DOCENTES

Considerando la falta de convocatoria a Paritaria, UnTER convocó a un paro para este miércoles 19 de junio. Se prevé la realización de acciones locales.

El reclamo es una recomposición salarial que favorezca al sector, sumas remunerativas y por cargo, el cumplimiento de los acuerdos homologados y el pase a remunerativo de los treinta mil pesos que restan de la paritaria 2023.

En este sentido, el gremio docente señaló que “el gobierno es responsable de garantizar la educación. Los acuerdos paritarios deben cumplirse porque tienen carácter de ley. Necesitamos una propuesta salarial real, que ningún trabajador quede por debajo de la línea de pobreza”.

Por su parte, el Gobierno de Rio Negro señaló que en el marco de las medidas de fuerza dispuestas por el gremio docente UnTER para este miércoles 19 de junio, con la intención de no afectar la liquidación salarial y de acuerdo con la determinación de no abonar los días no trabajados, las y los docentes podrán informar la asistencia a su jornada laboral a través del sitio del Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Quienes asistan a la jornada del miércoles, y en función de no afectar la liquidación salarial, se encontrará habilitada la aplicación ¨Quiero informar que estoy presente¨ en el módulo de “Trámites y Consultas” de la página web el Ministerio de Educación y Derechos Humanos habilitó (www.educacion.rionegro.gov.ar).

La aplicación estará habilitada desde las 00:00 hs. del miércoles 19 para informar el débito laboral. El plazo para que informe su asistencia al lugar de trabajo se extenderá hasta las 23:59 horas del mismo día.

Finalmente, en el caso del paro del viernes 14 de junio, los docentes deberán presentar en las Unidades de Gestión la certificación de presencialidad.

Fuente: UnTER – Comunicación Gobierno de Río Negro