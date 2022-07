Unter: «de no haber una propuesta salarial no habrá retorno a las aulas, luego del receso»

Viedma.- Representantes de UnTER y ATE, como Frente Sindical, realizaron una conferencia de prensa, en la Seccional Viedma de UnTER, luego de la paritaria del día 6 y de la nueva convocatoria para el 15 de julio.

Sandra Schieroni, Secretaria General de UnTER señaló que «de no haber una propuesta salarial no habrá retorno a las aulas, luego del receso».

Agregó que «no vamos a ser la variable de ajuste de los gobiernos nacional o provincial, somos el motor de la economía y de la producción, apostamos a un país que permita a la clase trabajadora tener salarios dignos. Desde Unter señalaron que «instamos al gobierno provincial a realizar una lectura política de lo sucedido en éste 2022, y lleve a la mesa de discusión una propuesta que supere la inflación para que como trabajadores no perdamos poder adquisitivo, de no existir, entendemos que están apostando al conflicto, y los hacemos responsables, si no hay inicio de clases luego del receso».