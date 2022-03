Tamburrini planea un gabinete que marque la agenda y no ir detrás de los problemas

Sierra Grande.- Esta será una semana clave en la reestructuración que el intendente Renzo Tamburrini quiere dar a su gobierno, por lo pronto con las incorporaciones de Ricardo Arroyo y José Maria Cemant a su gabinete.

Fomenta la creación de cuatro Secretarías de donde dependerán todas las dependencias municipales.

«Pretendemos hacer un paquete de ordenanzas que hablan del nuevo organigrama, estamos logrando los acuerdos con los bloques y de evaluación profunda, queremos que sea innovador, que sea un sello distintivo», señaló el mandatario a Pido la Palabra.

En la actualidad el municipio funciona con el organigrama que reformó en junio del año pasado que tiene al menos siete Secretarías, una Delegación y varias Subsecretarías, por ejemplo hay áreas que existen y que no están en funciones, según el análisis del intendente.

«Habrá un esquema piramidal donde el vecino tendrá la claridad a quien se debe dirigir ante una gestión, la idea es que no sean varios para resolver un solo problema, hay que re adecuar este organigrama a este nuevo tiempo», acotó

Tamburrini agregó que con Ricardo Arroyo viene trabajando desde el año pasado con una asesoría, buscando un diagnóstico de funcionamiento y Clemant se sumó en los últimos meses.

Por lo que se sabe serán cuatro Secretarías, que serán pilares para el funcionamiento municipal.

Por ejemplo uno de los pilares será Hacienda, de ésta área dependerá, Tierras y Catastro, Inspección General, Tránsito y Comercio. Aún se desconoce si a la cabeza del área seguirá Claudia López.

Por lo pronto en una entrevista con este medio Tamburrini no descartó a Ricardo Arroyo, José María Clemant y al ex intendente de Fernández Oro Juan Reggioni, que no es desconocido en la zona porque desde diciembre a abril, desde hace unos cuantos años vive y trabaja en Playas Doradas donde tiene un emprendimiento familiar.

«La idea es re organizarnos, crecer en materia política y en gestión, vinculando a un nuevo perfil que marque la agenda y no ir detrás de la demanda», dijo Tamburrini.

Por otra parte dijo que hubo resquemores en el gabinete porque algunos se enteraron de los cambios por los medios y no vinculó la ausencia de varios funcionarios en la apertura de sesiones a enojos con su figura política.