SENAF DE SIERRA GRANDE: DENUNCIAS Y RECLAMOS PERSISTENTES

Sierra Grande | La situación en el Servicio Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Sierra Grande sigue siendo crítica, según declaraciones recientes de Verónica Agustín, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en una entrevista para Radio Libre. Agustín denunció el estado deplorable en que se encuentran las instalaciones del hogar CAINA, donde residen niñas, niños y adolescentes bajo tutela del SENAF.

Desde hace años, ATE viene reclamando por las condiciones en que se encuentra el lugar. «El hogar tiene goteras, hay vidrios rotos, baños clausurados y la cocina presenta serios problemas, como olor a gas», expresó Agustín, quien además señaló que algunos arreglos menores, como el cambio de puertas, fueron realizados, pero que la situación estructural del edificio sigue siendo alarmante. “Con pintura solamente no se resuelve todo”, enfatizó.

Uno de los puntos más graves es la falta de personal. Según la dirigente sindical, el número de trabajadores es insuficiente para cubrir las necesidades de los menores que residen en el hogar. De las cuatro personas que dejaron sus puestos, solo una fue reemplazada. «Los operadores están recargados de trabajo. La mayoría de las veces trabajan solos y no solo deben cuidar a los niños, también se encargan de la limpieza del lugar», señaló Agustín, describiendo una situación insostenible en la que el operador a cargo debe asumir múltiples responsabilidades.

Agustín destacó que el sindicato viene solicitando mejoras en las condiciones laborales, pero que hasta el momento no recibieron respuestas satisfactorias de las autoridades del SENAF. En reuniones previas con Laura de Marco, titular del SENAF, y Susana Sierra, se habían acordado compromisos que no se han cumplido, como el ingreso de personal y la mejora de los turnos de trabajo. «Seguimos esperando la convocatoria para revisar los arreglos prometidos, pero nunca nos llamaron», comentó la dirigente, lamentando la falta de diálogo y cumplimiento de los acuerdos.

La situación laboral también afecta a la vida cotidiana de los niños y adolescentes que residen en el hogar. Actualmente, el hogar alberga a nueve menores, bajo el cuidado de uno o dos operadores, quienes deben atender las necesidades básicas de los chicos, desde llevarlos a la escuela hasta colaborar con sus actividades diarias. Esta sobrecarga de trabajo y la falta de apoyo por parte de los coordinadores, especialmente en los turnos de tarde y noche, que son los más complejos, genera una creciente preocupación entre los trabajadores.

ATE, ante la falta de soluciones, se declaró en estado de asamblea permanente desde el 1 de octubre. Según explicó Agustín, la medida fue impulsada tras un incidente en un hogar en Viedma, que evidenció la falta de respuestas ante los reclamos continuos del gremio. «Pedimos que se abra una mesa de diálogo donde todas las localidades puedan expresar sus problemáticas, pero hasta hoy no se ha concretado», afirmó.

Otro de los puntos de reclamo es el incumplimiento en el pago del plus de fiesta, un beneficio que garantiza la permanencia de los operadores durante las celebraciones de fin de año. Mientras que algunos trabajadores de otros sectores ya lo han percibido, los operadores del hogar CAINA aún no lo han cobrado, lo que ha generado malestar entre el personal. «Este es un compromiso del gobierno que todavía no se ha cumplido», recordó Agustín.

En resumen, la situación del SENAF en Sierra Grande es reflejo de una problemática más amplia que afecta a toda la provincia de Río Negro: la falta de recursos humanos y materiales, la sobrecarga de trabajo para los operadores y el incumplimiento de los acuerdos establecidos con las autoridades. “El Estado está ausente”, concluyó Agustín, y advirtió que, si no se encuentran soluciones prontamente, el sindicato evaluará tomar nuevas medidas de fuerza.

Fuente: Radio Libre | En este día.