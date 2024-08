ROXANA FERNANDEZ PIDIÓ PONER COMERCIOS EN REGLA Y CELERIDAD EN EL CONCEJO MUNICIPAL

Sierra Grande | La intendenta Roxana Fernández continúa manteniendo contactos con la comunidad a través de los medios de comunicación y en este caso, desde Radio Libre habló al sector comercial y explicó la importancia de mantener negocios en regla, explicó la posibilidad de convertirse en proveedores y las razones de actualizar y expandirse.

Por otra parte, remarcó que envió un paquete de ordenanzas al Concejo Municipal y este requiere de celeridad en su tratamiento para ordenar, equilibrar cuentas y recibir a nuevos inversores.

En este sentido, señaló que “el comerciante que está atendiendo diariamente al cliente tiene que hacerse a la idea de que esta realidad va a cambiar en cuanto a posibilidades, que va a poder vender más y mejorarán sus ganancias”.

“Por un lado lo más importante es que puedan o tengan en regla sus comercios. Todos sabemos que para poder abrir uno, debemos tener una habilitación, que en este caso es una habilitación municipal y que tiene determinados requisitos. Eso se tramita en la Municipalidad, en el área de Comercio. Nosotros lo que hemos hecho ahora es estar muy atentos a eso, a estar ágiles para que la gente pueda hacer sus trámites, ya sean los que van a abrir nuevos comercios como los que ya están en marcha. Esto tiene que ver con aprovechar las oportunidades”, expresó.

“Hoy es importante que vayan y arreglen toda su documentación para poder estar al nivel de competencia de todo el resto. Sobre todo, porque hay una cantidad de comercios que van a venir, no solamente de afuera, sino que se van a generar nuevas ofertas o propuestas”, explicó y agregó que “No hay que tenerle temor a eso, es otro aspecto del crecimiento”.

Ser proveedores

En cuanto a las posibilidades de ampliar la provisión a empresas, señaló que “hay otras ventajas que se dan en torno a la formalización o a la formalidad de un comercio. Por ejemplo, poder ser proveedores del municipio, ser proveedores de las empresas contratistas, ya sea YPF o las demás que tercericen y desarrollen actividades y que le pueden comprar además al comercio local”.

“Nosotros hablamos con la gente fundamentalmente de YPF, que está en el tema de proveedores, para que nos digan cuáles son los estándares que ellos y sus empresas requieren, porque no vale solo para el comercio. También vale para las empresas que pueden brindar un servicio y que tienen que estar inscritos en el registro de proveedores de la Municipalidad, pueden inscribirse en el registro de proveedores de la Provincia, es importante que también lo hagan, y también pueden ser parte del registro de proveedores de YPF”, comentó Fernández.

La jefa comunal resaltó que es necesario animarse a explorar los rubros que están faltando, porque no existen, es necesario buscar el potencial en las actividades económicas.

Financiamiento para negocios

En cuanto a los ofrecimientos de los bancos a comerciantes y Pymes, expresó que: “la ventaja está en las oportunidades de crecimiento. No viene nadie a ofrecernos si no cree que tengamos para dar, entonces no es casual que hoy estén viniendo. A a algunos los recibí institucionalmente, porque como le ofrecen al comerciante un crédito, también le ofrecen a la Municipalidad”.

Modificación y actualización de las ordenanzas vigentes

Días atrás, el gobernador de la provincia Alberto Weretilneck aseguró que es necesario modificar las ordenanzas de Sierra Grande ya que éstas, son obsoletas.

“Hemos enviado un paquete de ordenanzas que en principio se trabajó con los concejales para poder ponerlos en conocimiento. Son ordenanzas que establecen los índices de actualización tributaria que tiene la Municipalidad para poder finalmente definir el valor de la tierra, definir cómo vamos a establecer una movilidad en las tasas municipales, para poder determinar lo que es el domicilio fiscal, para que podamos tener esa información y poder ordenar en ese sentido toda la información tributaria del municipio”, explicó Roxana Fernández.

En cuanto a la necesidad de generar nuevos cómputos en materia impositiva, la intendenta señaló que “el municipio necesita mejorar la recaudación imperiosamente porque necesitamos poder cumplir con los servicios que hoy requiere. Estamos trabajando en las ordenanzas de ordenamiento territorial, porque tenemos que definir y modificar. Lamento que esto no se haya hecho antes, porque son ordenanzas que nos podrían mantener ahora en un estado de proyección más rápida. Hoy tenemos que modificar un código de urbanización que no nos permite tener alturas. Por ejemplo, en Playas Doradas no podés tener una construcción de más de 9 metros y en Sierra Grande de más de 4”, señaló en virtud de la antigüedad de las leyes locales.

“Hoy es otra realidad y necesitamos celeridad en el Consejo Municipal. Gran parte de los cambios que necesita Sierra Grande deben tener un instrumento legal, que es una ordenanza y estas dependen del Consejo, y para eso hay que dedicarle tiempo, hay que trabajar, y hay que estar a la altura de las circunstancias, y no distraerse”, enfatizó la jefa comunal.

Fuente: Radio Libre | En este día