Repercusiones del mini Dakar: Claudio Paz a Tamburrini: «me da vergüenza haber formado parte de tu gabinete»

Pocas voces expresaron públicamente su mirada respecto de lo que ocurrió con el mini Dakar que recorrió el área protegida de la bahía San Antonio y muy cerca del Parque Nacional, recientemente creado, Islote Lobos.

Una de las repercusiones que mas llamó la atención fue el escrito en redes sociales del ex secretario de Turismo, del intendente Renzo Tamburrini, Claudio Paz, que actualmente reside en General Roca.

El exfuncionario se mostró muy en la vereda de enfrente de la postura municipal respecto del desafío Adventure Rally. El texto destinado a su ex jefe señala textual:

«¿De verdad no sabes del daño que le hacen tus acciones al Islote? Quien te crees que sos para tomar semejante resolución de permitir el ingreso de las motos y darte el tupé de hacerles un recibimiento en Playas Doradas a los participantes de éste inescrupuloso deporte? Con qué bienes se pagó el evento en Playas Doradas y qué personal trabajó en el mismo? Me da vergüenza haber formado parte de tu gabinete. Solo espero que todos los que son responsables de este negocio que se lleva a cabo gracias a las bondades de la Naturaleza Patagónica y las arcas del estado en todos sus niveles Nacionales, Provinciales y municipales paguen renunciando a sus cargos TODOS».

«NO HAY PERDON. – » Nosotros no creemos que estos fué algo invasivo. Creemos que fue una excelente propuesta para promocionar el parque nacional». Eso declarante Renzo Tamburrini y la verdad es que con esas declaraciones no haces más que confirmar que no entendiste nada. Habiendo tantas alternativas educativas vis optas por meter motos al parque? Es educar Renzo. Es educar papá. Educar para conocer , conocer para querer y querer para preservar. Pero no, dale con la motito».

Por otra parte el diputado nacional Agustín Domingo (JSRN) cuestionó a Parques que «Ahora autorizó una competencia de motos que destruyó un frágil ecosistema rionegrino que se intenta conservar desde hace décadas. Tampoco le consultó a la provincia» . Agregó que e n la Administración de Parques Nacionales «¿saben que somos un país federal? Por cómo se manejan, pareciera que siguen creyendo que todo lo que está fuera de Buenos Aires es tierra de nadie, que sirve para hacer eventos y quedar bien con los amigos».