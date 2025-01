RECLAMO POR LUZ EN PLAYAS DORADAS: ROBERTO BUCAREY EXIGE RESPUESTAS TRAS AÑOS DE ESPERA

Sierra Grande | Desde hace tres años, Roberto Bucarey, vecino de Playas Doradas, viene reclamando sin éxito la instalación del servicio eléctrico en su domicilio, ubicado en la Manzana 515, Lote 16. En diálogo con este medio, expresó su frustración con la Municipalidad de Sierra Grande y la empresa EDERSA, a quienes responsabiliza por la falta de soluciones. “Es una tristeza y un dolor ver la inoperancia de este municipio, cómo te manosean y usan, cuando uno viene como contribuyente, no a pedir que le regalen nada”, aseguró.

Bucarey relató que la falta de electricidad le ha generado múltiples inconvenientes, entre ellos la pérdida de electrodomésticos y alimentos. Según explicó, debe depender de la amabilidad de un vecino que le presta energía desde un pilar comunitario. Sin embargo, esta solución temporal no es sostenible: “Ya perdimos tres heladeras y un televisor. No le puedo echar la culpa al vecino; la responsabilidad es del municipio y de EDERSA”, señaló.

Trámites burocráticos y promesas incumplidas

El vecino aseguró haber realizado todos los trámites legales y técnicos necesarios para acceder al servicio. “Compré el cable, la térmica, y cambié todo el sistema del pilar porque la ordenanza había cambiado. Pero cuando fui a EDERSA, me dijeron que la Municipalidad no tiene un convenio con ellos, y sin ese convenio no pueden conectarme la luz”, explicó.

El principal obstáculo, según Bucarey, es la falta de coordinación entre el municipio y la empresa de energía. Además, cuestionó la demora en gestiones simples, como la redacción de un memo, documento requerido para avanzar en el proceso. “Un memo que lleva 10 minutos escribir, lo tuve que esperar días. Es una burla al vecino que cumple con sus impuestos”, criticó.

Reclamo generalizado y falta de gestión

Bucarey destacó que su caso no es aislado, sino un reflejo de problemas estructurales en la gestión de servicios básicos en Sierra Grande y en Playas Doradas. “Si cuidás al contribuyente y le das los servicios, tu municipio recauda más y mejora. Pero acá pagan favores políticos y ponen a gente sin capacidad”, afirmó.

El vecino manifestó su intención de continuar luchando por su derecho. Sin embargo, dejó en claro su descontento con la administración local: “Me voy con las manos vacías y una calentura. Lo único que hicieron en estos años fue una rotonda”, concluyó.

Hasta el momento, según el vecino de origen santacruceño, no ha recibido una respuesta concreta por parte de las autoridades municipales ni de EDERSA.

