Premios Parlamentario: Weretilneck fue distinguido por su labor en el Senado

Buenos Aires.- El Congreso de la Nación fue epicentro este martes de una nueva edición de la entrega de Premios Parlamentario a los legisladores nacionales más destacados del año anterior. El rionegrino Alberto Weretilneck fue uno de los ganadores.

Se trató nada menos que de la vigesimonovena edición de estas distinciones, con un evento en el Salón de Los Pasos Perdidos del Congreso.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro fue reconocido por su destacada labor en 2021. «Estoy contento y muy agradecido con mis colegas senadores nacionales por haberme elegido. Realmente no es fácil pasar de un lugar de gestión como intendente o gobernador, al estudio, a la elaboración de leyes, a entender el funcionamiento y el mecanismo de la Casa es todo un aprendizaje. Así que creo que en ese aspecto hemos hecho un curso acelerado», dijo.

«Este reconocimiento es un premio al esfuerzo de todo mi equipo de trabajo. Estamos respondiendo a los intereses de nuestro pueblo, en este caso de la Provincia de Río Negro. Para eso estamos acá», agregó.

Luego continuó: «Uno no puede hacer todo solo, se puede tener una idea, puede tener una mirada, puede tener un punto de vista. Pero quienes son merecedores de este reconocimiento y de este premio son todo mi equipo de asesores, el personal del despacho, que sin ellos no podríamos haber logrado lo que logramos en este tiempo».

Cabe señalar que los principales ganadores de los premios de la edición 2021 fueron el diputado nacional Cristian Ritondo y el senador nacional José Mayans. Además, fueron distinguidos los senadores Esteban Bullrich, Luis Naidenoff, Anabel Fernández Sagasti, Guadalupe Tagliaferri, Julio Cobos, Juan Mario Pais, Maurice Closs, y Norma Durango.

Como todos los años, la revista Parlamentario distingue también a los medios y periodistas que mejor cubrieron la actividad legislativa. Según la encuesta realizada entre legisladores, asesores y periodistas, recibieron distinciones el diario Clarín, CNN Radio, Diputados TV y la agencia Noticias Argentinas; en tanto que también fue premiada la periodista rionegrina Déborah de Urieta, junto a Rodrigo Jorge, Daniela Mozetic, Sergio Gutiérrez y, como vocero más destacado Mariano Arroquigaray.