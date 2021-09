La exintendente de Conesa y actual legisladora Alejandra Mas fue sobreseída de la causa «Techo Digno»

Viedma.- La legisladora provincial y presidenta del Partido Justicialista, Alejandra Mas, destacó la decisión del juez Ignacio Gandolfi de sobreseerla en la causa Techo Digno, en la que estaba imputada.

La definición del magistrado “va en línea con lo que venimos sosteniendo desde el primer momento con nuestro defensor Dr. Damián Torres, que se trata de una causa política gestada por el gobierno de Mauricio Macri, sin asidero, en la que se pretendía juzgarnos y condenarnos por bajar obras a nuestros municipios para poder garantizar viviendas a los vecinos y vecinas de nuestras comunidades”, sostuvo la ex intendenta de Conesa.

Mas -junto al ex intendente de San Antonio Oeste Javier Iud y el constructor Juan Castelli- fue imputada en agosto por la fiscalía penal por defraudación fraudulenta. El juez Juan Martín Brussino aceptó esas acusaciones y habilitó avanzar con la investigación.

La defensa a cargo de Torres apeló y, ahora, Gandolfi concluyó con el “sobreseimiento” por el delito planteado ya que consideró que no existió perjuicio en la provincia en relación a la imputación de defraudación a la administración, planteada por la fiscalía.

El magistrado desestimó ese delito y negó cualquier evaluación por daño patrimonial.

“Esperamos que esta misma determinación se tome con las compañeras y compañeros intendentas e intendentes, con mandato cumplido o en vigencia, que siguen incursos en esta causa, sin que existan pruebas ni argumentos para sostener estas acusaciones, más que promover daño a la imagen de dirigentes políticos que trabajamos por nuestros pueblos”, concluyó Mas. Fuente: Prensa legisladora y presidenta del PJ Alejandra Mas.