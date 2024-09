Sierra Grande | El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) seccional Sierra Grande, Juan Villarruel, convocó a los docentes a adherirse al paro de 48 horas programado para los días jueves 26 y viernes 27 de septiembre. La medida fue definida en el último congreso de la organización gremial como parte de un plan de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores de la educación.

Villarruel señaló que uno de los principales motivos del paro es la implementación de un nuevo sistema de registro de licencias docentes por parte del gobierno provincial, el cual calificó como «arbitrario» y en violación de la resolución 233/98 que regula el régimen de licencias. El dirigente sindical afirmó que el sistema fue impuesto de manera unilateral y atenta contra los derechos de los docentes.

Otro de los reclamos expresados por el secretario general de UnTER se centró en el rechazo al proyecto de ley que busca incentivar el presentismo mediante premios. «No necesitamos que nos den un premio por ir a trabajar enfermos y por dejar de lado nuestro régimen de licencias. Necesitamos salarios dignos y escuelas en condiciones», sostuvo Villarruel, al tiempo que remarcó la necesidad de mejorar las condiciones laborales y educativas en la provincia.

Además, criticó la intención del gobierno provincial de declarar a la educación como un servicio estratégico esencial. Según Villarruel, «la educación es un derecho social, no un servicio», y agregó que este derecho está consagrado tanto en la constitución provincial como en la nacional. En este sentido, manifestó que es responsabilidad del Estado garantizar condiciones dignas para los trabajadores y para el sistema educativo en su conjunto.

Villarruel pidió a evitar la estigmatización de los docentes por las deficiencias del sistema educativo, señalando que «la responsabilidad de garantizar salarios dignos, escuelas en condiciones, transporte para los estudiantes y comedores escolares adecuados es indelegable del Estado».

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la movilización masiva en la ciudad de Viedma, capital de la provincia, prevista para el jueves. «Sabemos que el gobierno nos amenaza con descuentos, pero también sabemos que, hagamos o no hagamos el paro, nos van a descontar igual. Si no reclamamos, vendrán por más», enfatizó. Con estas palabras, Villarruel instó a los trabajadores de la educación a sumarse no solo a la medida de fuerza, sino también a las actividades políticas para exigir al gobierno provincial que respete los derechos de los docentes.