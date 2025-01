INCENDIO EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES SARGENTO PRIMERO DOMINGO SALINAS

Sierra Grande – Un incendio se registró esta mañana en la Escuela de Suboficiales y Agentes Sargento Primero Domingo Salinas, ubicada en Sierra Grande. El siniestro se originó en el sector de enfermería del establecimiento y, aunque no se reportaron personas lesionadas, las autoridades evacuaron el lugar como medida preventiva.

Según informó el comisario Cristian Castillo, titular de la Comisaría 13 de Sierra Grande, las llamas fueron detectadas en el transcurso de la mañana y de inmediato se iniciaron las investigaciones para determinar el origen del foco. «Hasta aquí es lo que hemos podido recabar. Repito, esto es muy prematuro para dar una hipótesis preliminar de los hechos», afirmó el funcionario.

El incendio movilizó a los bomberos voluntarios de Sierra Grande y personal policial, quienes lograron controlar la situación y evitar que el fuego se expandiera a otras dependencias. En ese momento, se llevaban a cabo las etapas de reclutamiento para el ciclo lectivo 2025 de la institución, aunque ningún postulante se encontraba en la zona afectada. «Gracias a Dios, podemos adelantar que ninguna de estas personas se encontraba en las inmediaciones como para decir que alguna de ellas sufrió alguna lesión», aseguró Castillo.

El personal de instructores evacuó a los cadetes que se hallaban en el sector, así como a los pasantes que dieron aviso del humo. «No resultó ningún cadete lesionado», confirmó el comisario. En el patio de armas también se congregó personal de la escuela y familiares de postulantes que realizaban trámites de ingreso.

Sobre los daños materiales, aún no hay precisiones, ya que los bomberos continúan trabajando en el lugar. «Por ahora no podemos adelantar los daños materiales porque bomberos no nos permitió todavía entrar por una cuestión que están trabajando», explicó Castillo.

Las causas del incendio continúan bajo investigación. Se espera la llegada de peritos en siniestros, mientras que el equipo de criminalística ya está interviniendo en el sitio. «Están viniendo peritos de incendio en camino y ya está la criminalística también trabajando en el lugar», concluyó el comisario.

Fuente: Radio Libre – Sierra Grande Noticias – En este dia.