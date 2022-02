Histórico artesano de Playas Doradas denuncia malos tratos del municipio

Playas Doradas.- Otra vez el Paseo de Artesanos de Playas Doradas es centro de polémicas. El municipio quiere cobrar un canon y un histórico artesano no quiere acatar la medida, pero además denuncia destrato por parte del municipio .

Esta vez, Carlos Basile, uno de los pioneros y creadores de la feria, señaló que si vuelve a armar su puesto le confiscarán sus artesanías porque no quiere pagar.

Basile, artesano de cuchillos, denunció públicamente qué fue intimidado por autoridades municipales e intimado dejar el lugar en caso de no realizar el pago de un canon establecido para el lugar.

«¿Por qué tenemos que pagar? , cuatro días sin luz, sin baños, hay destrato para los artesanos, además donde trabajo actualmente, en Neuquén, no se paga nada», señaló a radio Libre. Además se preguntó porque cobra comercio y no hacienda que debería hacerlo.

Hace pocos días a Basile el municipio le había entregado un puesto de artesanos que el municipio construyó, pero a pedido de autoridades municipales lo devolvió porque no lo estaba usando.

El puesto según su criterio y experiencia, no reúne las condiciones que él necesita para vender sus cuchillos no son suficientes el ancho de la mesada donde extiende sus productos y la altura es muy alta «la gente no puede ver facilmente la mercadería».

Basile fue intimado a que si llega abrir, su mercadería será decomisada, según él mismo contó con el ata que le labró Comercio.

Basile aún no encuentra respuestas además al destino que de los 25 puestos de artesanos que la gestión anterior había construido de los que solo quedan 5.

Hace pocos días se hizo entrega del Puesto de Artesanos aBasile, quien recibió la llave de manos del Artesano German Lezcano, «en reconocimiento por los años de labor en cada nueva temporada. Estando presentes la Subsecretaria de Turismo y Artesanos presentes», señaló la Secretaría de Turismo en su Facebook.